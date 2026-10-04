Urnas abrem com temporal e ventos de até 70 km/h no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais

O início da votação neste domingo (4) é marcado por chuva forte e ventania no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais. Por volta das 7h, um temporal atingiu municípios da região, com rajadas de vento de até 70 km/h registradas em Wenceslau Braz, Arapoti, Siqueira Campos, Tomazina, Jaguariaíva e Sengés.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações confirmadas sobre danos nessas localidades. O temporal, no entanto, exige atenção no deslocamento dos eleitores aos colégios eleitorais, principalmente durante os períodos de chuva intensa, ventos fortes e descargas elétricas.

Como fica o tempo durante a votação

Segundo o Simepar, a passagem de uma frente fria favorece o avanço de uma linha de instabilidade pelo Paraná. Neste domingo, o sistema alcança as regiões centrais, o Norte e o Leste durante a madrugada e a manhã, com condições para chuva intensa, raios, rajadas fortes e queda localizada de granizo.

A tendência é que as instabilidades mais intensas atravessem o estado até a tarde, reduzindo o risco de tempestades. Isso, porém, não significa que o tempo ficará firme: a previsão mantém possibilidade de chuva, especialmente nas faixas Norte e Leste do Paraná. Para os eleitores da região, a melhora pode facilitar o deslocamento, mas não há garantia de uma tarde sem chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também aponta condições de tempestades neste domingo. No boletim para o fim de semana eleitoral, o órgão indica aviso vermelho de grande perigo principalmente no Oeste do Paraná e aviso laranja de perigo nas demais áreas do estado.

Atenção no caminho até as urnas

Durante a passagem do temporal, a orientação é permanecer em local protegido e aguardar a diminuição da chuva e da ventania antes de iniciar o trajeto. Os eleitores devem evitar abrigo debaixo de árvores, manter distância de fios caídos e não atravessar ruas ou estradas alagadas.

A Justiça Eleitoral do Paraná mantém um plano de contingência em parceria com o Simepar para acompanhar as condições meteorológicas nos locais de votação. O monitoramento permite identificar situações de risco e orientar medidas diante de eventuais ocorrências, incluindo a realocação de locais afetados, quando necessária.

Antes de sair de casa, o TRE-PR recomenda conferir o endereço de votação pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.