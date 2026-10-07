Publicidade

Mais de 8 mil imóveis continuam sem luz no Paraná após temporais

No auge dos estragos, mais de 325 mil imóveis ficaram sem energia; vendavais e granizo afetaram 15,7 mil pessoas e danificaram 3,8 mil casas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
07/10/2026 às 10h29
Mais de 8 mil imóveis continuam sem luz no Paraná após temporais
Na manhã desta quarta-feira (07), 8,4 mil imóveis continuavam sem energia elétrica em diferentes regiões do Estado. Foto: Reprodução/RPC

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quatro dias após o início dos fortes temporais que atingiram o Paraná, milhares de famílias ainda enfrentam as consequências deixadas pela chuva e pelos vendavais. Na manhã desta quarta-feira (07), 8,4 mil imóveis continuavam sem energia elétrica em diferentes regiões do Estado.

Os estragos começaram na noite de sábado (03) e afetaram principalmente a rede de distribuição de energia. No auge da crise, durante a manhã de domingo (04), mais de 325 mil imóveis chegaram a ficar sem luz simultaneamente, segundo informações da Companhia Paranaense de Energia (Copel). O número foi o maior registrado no Paraná neste ano.

A falta de energia também provocou transtornos durante as eleições de domingo. Ao todo, 94 municípios tiveram locais de votação afetados, com 213 pontos sem fornecimento de energia. Nesses locais, as urnas eletrônicas continuaram funcionando com o auxílio das baterias.

Equipes de eletricistas e manutenção seguem trabalhando para restabelecer completamente o fornecimento aos consumidores que ainda permanecem sem energia.

Mais de 15 mil pessoas afetadas

O balanço dos estragos vai além da falta de luz. Desde a noite de sábado, a Defesa Civil registrou ocorrências relacionadas a vendavais e queda de granizo em 48 municípios paranaenses, principalmente nas regiões Central e Sudoeste.

Pelo menos 15,7 mil pessoas foram afetadas pelos temporais e cerca de 3,8 mil residências sofreram danos. Três casas foram completamente destruídas.

Ainda conforme o levantamento, 386 pessoas ficaram desalojadas e outras 86 precisaram recorrer a abrigos públicos.

Os temporais também provocaram quedas de árvores e postes, destelhamentos de residências e escolas e danos em diferentes estruturas pelo Estado.

Ventos chegaram a 124 km/h

Um dos municípios mais castigados foi Laranjeiras do Sul, na região Central, onde as rajadas de vento chegaram a 124 km/h.

Somente no município, 852 residências foram danificadas e 3.429 pessoas foram afetadas. A força do vento derrubou árvores e postes e comprometeu o fornecimento de energia.

Na manhã desta quarta-feira, 717 imóveis de Laranjeiras do Sul ainda permaneciam sem luz.

Os temporais também provocaram danos na recepção de um hospital, escolas, um mercado e uma arena esportiva. Os estragos chegaram a afetar as aulas de 2.730 estudantes na segunda-feira (05).

Com informações de G1 Paraná.

Os eleitores que ainda não compareceram às urnas têm até as 17h, pelo horário de Brasília, para participar do primeiro turno. Foto: Davi Martins/Folha Extra
ÚLTIMAS HORAS Há 3 dias

Eleições entram nas últimas horas; veja até quando é possível votar

Eleitores que estiverem nas filas até as 17h ainda terão direito de votar neste primeiro turno

 Reprodução Windy
ELEIÇÕES SOB CHUVA Há 3 dias

Urnas abrem com temporal e ventos de até 70 km/h no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais

Chuva forte marcou o início deste domingo em seis cidades da região; previsão indica redução do risco de temporais até a tarde, mas mantém possibilidade de chuva

 Folha Extra
NOTA DE RETRATAÇÃO Há 5 dias

NOTA DE RETRATAÇÃO

NOTA DE RETRATAÇÃO

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
TEMPORAIS OUTRA VEZ Há 5 dias

Novo ciclone pode intensificar tempestades no Paraná nos próximos dias

Norte Pioneiro está entre as regiões com previsão de temporais durante o fim de semana; domingo de eleições também terá risco de chuva forte e granizo

 Foto: Divulgação
“ATÉ O PRÓXIMO VOO” Há 6 dias

Morre Lito Sousa, a voz que aproximou milhões de brasileiros da aviação

Criador do canal Aviões e Músicas tinha 59 anos e enfrentava uma doença neurodegenerativa rara; família anunciou a morte nesta quinta-feira

Publicidade
Últimas notícias
GOVERNADOR ELEITO Há 9 minutos

Moro retoma agenda e entra na campanha de Flávio Bolsonaro
INVESTIGAÇÃO Há 16 minutos

Polícia prende suspeitos de série de roubos e furtos em Sengés
SALVANDO VIDAS Há 1 hora

Guarda impede mulher de atentar contra a própria vida em frente aos dois filhos
DECISÃO DEFINITIVA Há 1 hora

TSE julga nesta quinta-feira futuro de Deltan Dallagnol no Senado
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Criminosos se aproveitam de doença para dar golpe em mulher que luta contra o câncer

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 07 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados