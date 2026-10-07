Mais de 8 mil imóveis continuam sem luz no Paraná após temporais

Na manhã desta quarta-feira (07), 8,4 mil imóveis continuavam sem energia elétrica em diferentes regiões do Estado. Foto: Reprodução/RPC

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quatro dias após o início dos fortes temporais que atingiram o Paraná, milhares de famílias ainda enfrentam as consequências deixadas pela chuva e pelos vendavais. Na manhã desta quarta-feira (07), 8,4 mil imóveis continuavam sem energia elétrica em diferentes regiões do Estado.

Os estragos começaram na noite de sábado (03) e afetaram principalmente a rede de distribuição de energia. No auge da crise, durante a manhã de domingo (04), mais de 325 mil imóveis chegaram a ficar sem luz simultaneamente, segundo informações da Companhia Paranaense de Energia (Copel). O número foi o maior registrado no Paraná neste ano.

A falta de energia também provocou transtornos durante as eleições de domingo. Ao todo, 94 municípios tiveram locais de votação afetados, com 213 pontos sem fornecimento de energia. Nesses locais, as urnas eletrônicas continuaram funcionando com o auxílio das baterias.

Equipes de eletricistas e manutenção seguem trabalhando para restabelecer completamente o fornecimento aos consumidores que ainda permanecem sem energia.

Mais de 15 mil pessoas afetadas

O balanço dos estragos vai além da falta de luz. Desde a noite de sábado, a Defesa Civil registrou ocorrências relacionadas a vendavais e queda de granizo em 48 municípios paranaenses, principalmente nas regiões Central e Sudoeste.

Pelo menos 15,7 mil pessoas foram afetadas pelos temporais e cerca de 3,8 mil residências sofreram danos. Três casas foram completamente destruídas.

Ainda conforme o levantamento, 386 pessoas ficaram desalojadas e outras 86 precisaram recorrer a abrigos públicos.

Os temporais também provocaram quedas de árvores e postes, destelhamentos de residências e escolas e danos em diferentes estruturas pelo Estado.

Ventos chegaram a 124 km/h

Um dos municípios mais castigados foi Laranjeiras do Sul, na região Central, onde as rajadas de vento chegaram a 124 km/h.

Somente no município, 852 residências foram danificadas e 3.429 pessoas foram afetadas. A força do vento derrubou árvores e postes e comprometeu o fornecimento de energia.

Na manhã desta quarta-feira, 717 imóveis de Laranjeiras do Sul ainda permaneciam sem luz.

Os temporais também provocaram danos na recepção de um hospital, escolas, um mercado e uma arena esportiva. Os estragos chegaram a afetar as aulas de 2.730 estudantes na segunda-feira (05).

Com informações de G1 Paraná.