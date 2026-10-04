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Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%

Presidência encerrou a apuração com vitória de Flávio sobre Lula; com 98,82% das seções totalizadas para governador, Sergio Moro aparecia à frente de Sandro Alex

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/10/2026 às 19h34
Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%
Com 100% das 85 seções eleitorais totalizadas, o candidato recebeu 12.904 votos, correspondentes a 66,60% dos votos nominais no município. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Flávio Bolsonaro (PL) venceu com ampla vantagem a votação para presidente em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, neste domingo (4). Com 100% das 85 seções eleitorais totalizadas, o candidato recebeu 12.904 votos, correspondentes a 66,60% dos votos nominais no município.

Lula (PT) ficou na segunda colocação, com 5.219 votos (26,94%).

A diferença entre os dois primeiros colocados chegou a 7.685 votos. Em pontos percentuais, Flávio Bolsonaro terminou 39,66 pontos à frente de Lula em Jaguariaíva.

Ao todo, 20.088 votos foram contabilizados na disputa presidencial no município. O painel da Justiça Eleitoral registrou 19.374 votos nominais válidos.

Moro abre vantagem sobre Sandro Alex

Na disputa pelo Governo do Paraná, Sergio Moro (PL) também aparecia na primeira colocação em Jaguariaíva.

Com 84 das 85 seções totalizadas (98,82%), Moro somava 9.672 votos, equivalentes a 53,87% dos votos nominais.

Sandro Alex (PSD) aparecia em segundo, com 5.054 votos (28,15%). Requião Filho (PDT) tinha 3.079 votos (17,15%).

A vantagem de Moro sobre Sandro Alex era de 4.618 votos naquele momento.

Filipe Barros lidera votação para o Senado

A disputa pelo Senado também estava com 98,82% das seções totalizadas no momento dos dados enviados.

Filipe Barros (PL) aparecia como o candidato mais votado em Jaguariaíva, com 10.647 votos (32,51%).

Deltan Dallagnol (Novo) vinha na sequência, com 7.882 votos (24,07%). O candidato do Republicanos (100) aparecia com 6.590 votos (20,12%), enquanto Gleisi Hoffmann (PT) somava 3.445 votos (10,52%).

Como a eleição para o Senado permite dois votos por eleitor, o total contabilizado para o cargo é superior ao número de eleitores que compareceram às urnas.

A Folha acompanha os resultados das Eleições 2026 em Jaguariaíva e nos demais municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

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