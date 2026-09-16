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Maratona Internacional do Paraná abre inscrições para 2027 e espera reunir 30 mil corredores

Segunda edição acontece no feriadão de Páscoa, em Guaratuba, com provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Maratoninha

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2026 às 15h47
Maratona Internacional do Paraná abre inscrições para 2027 e espera reunir 30 mil corredores
A Maratona Internacional do Paraná vai agitar novamente o litoral do estado. Foto: Divulgação/Framesbr

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As inscrições para a Maratona Internacional do Paraná 2027 estão abertas a partir desta quarta-feira (16). Depois de reunir mais de 20 mil participantes em sua estreia, a maior corrida de rua do Estado retorna com uma estrutura ampliada e a expectativa de receber até 30 mil corredores.

A segunda edição será realizada entre os dias 26 e 28 de março, durante o feriadão de Páscoa, em Guaratuba, no Litoral do Paraná.

Os participantes poderão escolher entre quatro distâncias: 5 km, 10 km, meia maratona de 21 km e a tradicional maratona de 42 km. A programação também contará novamente com a Maratoninha, voltada a crianças e adolescentes. As inscrições estão disponíveis pela plataforma Ticket Sports.

Ponte de Guaratuba volta a fazer parte do percurso

Uma das imagens que marcaram a primeira edição estará de volta em 2027. Os corredores passarão novamente pela Ponte de Guaratuba, que se tornou um dos pontos de destaque da prova.

A organização, porém, prepara mudanças. As corridas terão um novo local de largada e a chegada acontecerá à beira-mar. A premiação também será ampliada. Na edição de 2026, foram distribuídos R$ 300 mil aos atletas.

Na estreia, os brasileiros José Márcio Leão da Silva, da Bahia, e Franciane dos Santos Moura, do Amazonas, venceram as categorias masculina e feminina dos 42 quilômetros. Já a Maratoninha reuniu aproximadamente 500 participantes entre 4 e 13 anos.

Número de vagas cresce 50%

A procura registrada na primeira edição levou a organização a ampliar significativamente a capacidade da prova. O limite passa de 20 mil para 30 mil vagas em 2027, crescimento de 50%.

Segundo a organização, muitos interessados ficaram de fora em 2026, e a experiência da estreia será utilizada para aprimorar a estrutura da próxima edição.

“A primeira Maratona Internacional do Paraná foi um grande aprendizado. E para 2027, conseguimos trabalhar a partir dessa experiência, ajustar processos e buscar uma evolução técnica em cada etapa da prova”, afirmou Marcos Pinheiro, CEO da VOA Esportes.

Para João Guilherme Leprevost, diretor da empresa, a estreia demonstrou o potencial do evento para entrar no calendário das grandes provas brasileiras.

“A primeira edição mostrou a força que a Maratona Internacional do Paraná pode alcançar. Tivemos mais de 20 mil atletas, movimentamos o litoral e colocamos o Paraná no mapa das grandes corridas de rua do Brasil”, destacou.

A Maratona Internacional do Paraná 2027 é organizada pela VOA Esportes e Joy Eventos, responsáveis também pela edição de estreia e pela Maratona Internacional de Maringá.

Com informações do Portal Banda B.

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