Trabalhadora sofre mal súbito e morre em Siqueira Campos

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (05) enquanto trabalhava em uma empresa situada ao município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Segundo a avaliação médica, a vítima sofreu um mal subito.

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De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a vítima tinha 44 anos e era colaboradora da fábrica de capacetes da ProTork. Segundo relatos de testemunhas, a mulher chegou para trabalhar e, logo no início do expediente, teria sofrido um mal súbito.

Ainda conforme as informações apuradas pela reportagem, a mulher chegou a ser socorrida e encaminhada a Santa Casa de Siqueira Campos, mas não resistiu e veio a óbito.

O médico plantonista atestou a morte como natural, visto que a mulher apresentava histórico de pressão alta, sendo dispensada a necessidade de acionamento do IML (Instituto Médico Legal) e da Polícia Civil.

A vítima era moradora da cidade de Quatiguá, mas até o momento, sua identidade não foi confirmada.