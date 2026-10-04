Polícia age rápido e suspeitos de atirar contra jovem em Siqueira Campos vão parar na delegacia

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, agiu rápido e localizou dois suspeitos de atirar contra um jovem em plena luz do dia no bairro Vila Coutinho. A situação aconteceu na tarde da última sexta-feira (02) e as investigações levaram a prisão de um homem de 30 anos, além da apreensão de um adolescente de 16 anos, drogas e armas que teriam sido utilizadas no crime.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu em uma rua do bairro Vila Coutinho quando a vítima foi perseguida por dois indivíduos que realizaram diversos disparos atingindo o rapaz.

Diante da situação, populares acionaram as equipes do SAMU e da Polícia Militar que estiveram no local prestando socorro a vítima que foi encaminhada ao hospital com ferimentos nas costas e no rosto.

A equipe da Polícia Civil foi informada sobre a situação e deu início as diligências para apurar o crime e, após analisar imagens de câmeras de vigilância próximo ao local dos disparos, conseguiu identificar dois indivíduos envolvidos na situação. A equipe da Polícia Militar também realizou diligências e colheu informações de testemunhas que reforçaram a participação dos suspeitos no crime.

Com isso, um adolescente de 16 anos se apresentou a delegacia da Polícia Civil acompanhado da mãe, enquanto as equipes policiais realizaram diligências e encontraram um indivíduo de 30 anos em uma residência situada ao município onde ele foi preso. As equipes policiais ainda localizaram uma quantidade de cocaína e duas armas que teriam sido utilizadas no crime.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o estado de saúde do rapaz que foi alvejado pelos tiros.

O caso segue sendo investigado.