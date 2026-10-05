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Identificada trabalhadora que morreu em empresa de Siqueira Campos

Pauline Tatiane Neves tinha 44 anos, era moradora de Quatiguá, e foi vítima de um mal súbito na ProTork

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/10/2026 às 16h23
Identificada trabalhadora que morreu em empresa de Siqueira Campos
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - Foi identificada como Pauline Tatiane Neves, de 44 anos, trabalhadora que morreu na manhã desta segunda-feira (05) na empresa ProTork, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A vítima era moradora da cidade de Quatiguá, onde será velada e sepultada.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem, Tatiane, como era mais conhecida, trabalhava na empresa de capacetes da ProTork. Na manhã desta segunda-feira, a trabalhadora chegou para mais um dia normal de expediente quando teve um mal súbito.

Segundo relatos de testemunhas, a trabalhadora passou mal e caiu em seu local de trabalho. Equipes de socorro da empresa foram chamadas e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento a vítima. Ela chegou a ser encaminhada a Santa Casa de Siqueira Campos, mas infelizmente não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Segundo informações obtidas com exclusividade pela reportagem da Folha, a mulher teria sofrido um infarte. Ainda segundo as informações, Tatiane tinha histórico de pressão alta. Como a morte foi atestada pelo médico plantonista, não houve necessidade de acionar o IML (Instituto Médico Legal) nem a Polícia Civil.

O velório será realizado na Capela Mortuária da cidade de Quatiguá e o sepultamento está previsto para as 16h30 da terça-feira (06). Ela deixa cinco filhos.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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