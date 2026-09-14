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Temperatura pode chegar a 1°C e Paraná pode registrar geada nesta semana

Frente fria chega ao Estado após período de forte instabilidade, despencando as temperaturas; dia mais frio deve ser a quarta-feira (16) e a chuva volta a ganhar força no final de semana

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/09/2026 às 17h47
Temperatura pode chegar a 1°C e Paraná pode registrar geada nesta semana
Foto: Reprodução/Ana Maria Mello Jekel

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de dias marcados por chuva e temporais, o Paraná terá uma mudança significativa no tempo ao longo desta semana. Uma massa de ar frio avança sobre o Estado e deve provocar uma forte queda nas temperaturas, com os termômetros podendo chegar a apenas 1°C e condições favoráveis para a formação de geadas em algumas regiões.

As projeções são da Climatempo e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O frio deve ganhar força a partir desta terça-feira (15), mas será na quarta-feira (16) que o Paraná deverá enfrentar as menores temperaturas da semana.

Antes da chegada definitiva do ar mais frio, esta segunda-feira (14) ainda é marcada pela presença de instabilidades em diferentes regiões paranaenses, principalmente nas faixas Norte, Leste e no Litoral.

Na terça-feira, entretanto, o cenário começa a mudar. A tendência é de redução significativa das instabilidades, embora ainda possam ocorrer chuvas isoladas e com baixos acumulados principalmente no Norte e no Norte Pioneiro.

Ao mesmo tempo, as temperaturas entram em queda. O amanhecer deve registrar cerca de 6°C em Palmas e 7°C em municípios como Guarapuava, Bituruna e Coronel Domingos Soares. Em outras cidades do Centro-Sul e Sul paranaense, os termômetros devem ficar próximos dos 8°C.

O auge do frio está previsto para quarta-feira. Com a atuação da massa de ar frio e de um sistema de alta pressão, o tempo deve permanecer firme em praticamente todo o Paraná. Apenas alguns pontos do Leste poderão registrar precipitações fracas e isoladas.

Durante a madrugada e o início da manhã, porém, os termômetros despencam. General Carneiro e Bituruna podem registrar mínima de apenas 1°C. Em Coronel Domingos Soares, Palmas e União da Vitória, a previsão indica 2°C, enquanto Guarapuava, Cruz Machado, Chopinzinho e Candói podem amanhecer com aproximadamente 4°C.

Segundo o Simepar, o cenário também será favorável à formação de geadas especialmente no extremo Centro-Sul do Estado, incluindo áreas de municípios como Palmas e General Carneiro.

Apesar do amanhecer gelado, a presença do sol permitirá uma rápida recuperação das temperaturas durante a tarde. O contraste será maior no Norte, Noroeste e Oeste, onde algumas cidades podem alcançar máximas de 26°C.

Na quinta-feira (17), o frio perde intensidade e as temperaturas começam a subir novamente. O amanhecer ainda será gelado em áreas do Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com mínimas ao redor dos 8°C e 9°C.

Durante a tarde, o aquecimento será mais evidente no Oeste, onde os termômetros podem chegar aos 27°C. A chuva ficará praticamente restrita ao Litoral, com baixos acumulados previstos para municípios como Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

A estabilidade, porém, não deve durar até o fim da semana. Para sexta-feira (18), a previsão aponta uma nova mudança nas condições atmosféricas, com retorno das chuvas para praticamente todas as regiões do Paraná.

Com informações de G1 Paraná.

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