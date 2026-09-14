Homem é preso após agredir a ex-mulher com um tijolo e ameaçar a vítima de morte

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso acusado de agredir a ex-mulher com um tijolo e ameaçar a vítima de morte. O crime foi registrado na noite do último sábado (12) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Municipal, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência contra mulher e ameaça de morte. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que estava chegando em sua residência quando percebeu que seu ex-companheiro estava próximo ao local. Ainda segundo os relatos da vítima, ao perceber sua presença, o indivíduo começou a jogar tijolos contra a mulher que acabou sendo atingida e ficou ferida.

A vítima também contou a polícia que, além das agressões, vinha recebendo ameaças do suspeito. Segundo ela, o homem enviou mensagens dizendo que iria resolver a situação na bala.

Diante da situação, a equipe da GCM realizou diligências em busca do suspeito que foi encontrado. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil onde ainda foi constatado que o mesmo tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. Também foi constatado que ele faz uso de tornozeleira eletrônica.