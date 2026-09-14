Homem arromba loja e furta iPhones em Jaguariaíva

Parte da ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um homem arrombou uma loja e furtou celulares, roupas, calçados e dinheiro na manhã desta segunda-feira (14), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O crime aconteceu por volta das 8h, antes da abertura do estabelecimento, e parte da ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

A reportagem conversou com Katia Mileski, proprietária da Empório Kids, uma loja localizada no centro de Jaguariaíva voltada à venda de moda infantil e acessórios. Segundo ela, o estabelecimento ainda estava fechado quando o homem arrombou a entrada e conseguiu acessar o interior da loja.

As imagens do sistema de monitoramento mostram o suspeito circulando pelo estabelecimento e, em determinado momento, pulando o balcão do caixa. Durante a ação, foram furtados dois iPhones utilizados para atividades comerciais da loja, além de roupas, pares de tênis infantis e aproximadamente R$ 200 em dinheiro.

Katia contou que descobriu o furto quando chegou ao estabelecimento para iniciar o expediente. Antes mesmo de entrar, percebeu que havia algo errado ao encontrar a porta arrombada. Após constatar o crime, a proprietária verificou os itens levados e as imagens registradas pelas câmeras de segurança.

Parte do prejuízo já foi recuperada. Conforme Katia, os produtos levados pelo suspeito foram encontrados. Até o momento, porém, não foram recuperados os celulares e o dinheiro furtado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, com atuação também da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariaíva.

A GCM confirmou as informações relacionadas ao furto e informou que, até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito.