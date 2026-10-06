Menina da Bota e Caneta Azul se manifestam após derrota nas eleições

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - Conhecidos nacionalmente por conteúdos que viralizaram nas redes sociais, a influenciadora e cantora Menina da Bota e o cantor Manoel Gomes, o Caneta Azul, se manifestaram após o resultado das eleições de 2026. Os dois disputaram vagas na Câmara dos Deputados, mas não conseguiram votos suficientes para serem eleitos.

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Em Minas Gerais, Maria José Mendes da Cruz, a Menina da Bota, recebeu 9.790 votos na disputa por uma cadeira de deputada federal. Candidata pelo União Brasil, ela ficou como sexta suplente da legenda na Câmara, segundo informações divulgadas após a apuração.

Com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora ganhou notoriedade publicando vídeos relacionados à rotina no campo, além de músicas, danças e conteúdos voltados principalmente ao público que acompanha seu trabalho nas redes.

Após a divulgação do resultado, Maria José publicou uma mensagem de agradecimento aos eleitores. Ela afirmou que ficou feliz com a confiança recebida e agradeceu às pessoas que saíram de casa para votar nela.

A influenciadora também deixou claro que a derrota nas urnas não significa uma pausa em sua carreira artística. Em tom descontraído, disse que continuará produzindo seus vídeos, fazendo as tradicionais “dancinhas” e realizando shows.

“Mesmo que eu não tenha conseguido me eleger, vou continuar firme e forte com as minhas dancinhas, fazendo shows para alegrar vocês e todos os meus fãs, a criançada”, afirmou. Ela também disse que não se deve desistir e encerrou a mensagem falando que “tudo é no tempo de Deus”.

Já em São Paulo, Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso “Caneta Azul”, recebeu 7.239 votos na disputa por uma vaga de deputado federal pelo Avante. O resultado marcou sua segunda tentativa de entrar para a política. Em 2022, ele havia concorrido a deputado estadual pelo Maranhão e terminou como suplente.

Depois da apuração, Manoel também utilizou as redes sociais para comentar a experiência eleitoral. Em sua mensagem, destacou que decidiu deixar sua “zona de conforto” para colocar o próprio nome à prova e afirmou ter enfrentado críticas durante a campanha.

“Eu me arrisquei. Me expus. Enfrentei críticas. Fui até o fim”, escreveu o cantor.

Manoel agradeceu às pessoas que apoiaram sua candidatura e participaram da campanha. Ao final da publicação, deixou uma frase que resume o tom adotado após o resultado: “A história continua.”

A participação dos dois chamou atenção durante a eleição por levar para as urnas personagens que construíram suas trajetórias principalmente por meio da internet e da música. Além de Menina da Bota e Caneta Azul, outras personalidades conhecidas do público também disputaram cargos eletivos em 2026 e não conseguiram uma cadeira no Legislativo.