Publicidade

Disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno já tem data definida

Candidatos ficaram à frente na votação do primeiro turno; eleição para governador também terá nova votação em sete estados e no Distrito Federal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Aguiar Marcelo
05/10/2026 às 08h42
Disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno já tem data definida
Foto: Ilustrativa - Reprodução/internet

Redação - Aguiar Marcelo

ELEIÇÕES 2026 - Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para presidente da República. A nova votação será realizada no dia 25 de outubro de 2026, um domingo, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher entre os dois candidatos.

LEIA TAMBÉM - Conheça os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná para a próxima legislatura

Na apuração do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 47,03% dos votos válidos, totalizando 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo lugar, com 45,16%, o equivalente a 53.870.724 votos.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, a disputa presidencial será definida em uma segunda votação. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos.

Além da eleição para presidente, a votação do dia 25 de outubro também definirá os governadores em seis estados e no Distrito Federal, onde nenhum candidato conseguiu atingir a maioria necessária no primeiro turno.

No Acre, a disputa será entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). No Amazonas, os candidatos que avançaram foram Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).

No Distrito Federal, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputarão o segundo turno. No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) avançaram para a nova votação. Pazolini terminou o primeiro turno com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço alcançou 34,06%.

No Rio de Janeiro, os eleitores escolherão entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Já no Rio Grande do Norte, a disputa será entre Allyson (União) e Cadu de Lula (PT).

No Tocantins, os candidatos que permanecem na disputa são Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

A votação do segundo turno ocorrerá em 25 de outubro de 2026, com os eleitores desses estados e do Distrito Federal escolhendo também seus respectivos governadores, além da definição da Presidência da República.

Quase 100 mil votos, nenhuma cadeira. Foto Divulgação Alep
NOMES REGIONAIS Há 3 horas

Norte Pioneiro fica novamente sem representantes próprios na Câmara e na Alep

Candidatos ligados diretamente à região somaram mais de 98 mil votos, mas nenhum conquistou mandato; resultado expõe pulverização dos votos locais e mantém espaço para deputados de outras bases eleitorais

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 7 horas

Lula vence Flávio Bolsonaro em apenas cinco das 33 cidades do Norte Pioneiro

Flávio Bolsonaro liderou a votação em 28 municípios, enquanto Lula venceu em apenas cinco cidades; no total, candidato do PL abriu vantagem de 63,5 mil votos na região

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Agência Brasil
ELEIÇÕES 2026 Há 9 horas

Conheça os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná para a próxima legislatura

Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o candidato mais votado no Estado, com 425.399 votos; bancada terá representantes de dez partidos

 Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos. Foto Divulgação PL
DEFINIÇÃO Há 21 horas

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno

Candidato do PL supera a marca de 50% dos votos válidos e garante vitória neste domingo (4), sem necessidade de segundo turno no Paraná

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 21 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram

Personagens que ganharam projeção nas redes sociais disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026

Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 54 minutos

Identificada trabalhadora que morreu em empresa de Siqueira Campos
HOMENAGEM Há 2 horas

Arapoti homenageia agentes comunitários de saúde e de combate às endemias
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Cornélio Procópio foi a cidade da região que mais votou em Sergio Moro para governador
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Sengés foi a cidade da região que mais votou em Sandro Alex para governador
NOMES REGIONAIS Há 3 horas

Norte Pioneiro fica novamente sem representantes próprios na Câmara e na Alep

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados