Disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno já tem data definida

Redação - Aguiar Marcelo

ELEIÇÕES 2026 - Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para presidente da República. A nova votação será realizada no dia 25 de outubro de 2026, um domingo, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher entre os dois candidatos.

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Na apuração do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou na primeira colocação, com 47,03% dos votos válidos, totalizando 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo lugar, com 45,16%, o equivalente a 53.870.724 votos.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, a disputa presidencial será definida em uma segunda votação. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos.

Além da eleição para presidente, a votação do dia 25 de outubro também definirá os governadores em seis estados e no Distrito Federal, onde nenhum candidato conseguiu atingir a maioria necessária no primeiro turno.

No Acre, a disputa será entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). No Amazonas, os candidatos que avançaram foram Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).

No Distrito Federal, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputarão o segundo turno. No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) avançaram para a nova votação. Pazolini terminou o primeiro turno com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço alcançou 34,06%.

No Rio de Janeiro, os eleitores escolherão entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Já no Rio Grande do Norte, a disputa será entre Allyson (União) e Cadu de Lula (PT).

No Tocantins, os candidatos que permanecem na disputa são Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

A votação do segundo turno ocorrerá em 25 de outubro de 2026, com os eleitores desses estados e do Distrito Federal escolhendo também seus respectivos governadores, além da definição da Presidência da República.