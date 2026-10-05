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Conheça os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná para a próxima legislatura

Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o candidato mais votado no Estado, com 425.399 votos; bancada terá representantes de dez partidos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/10/2026 às 08h31
Conheça os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná para a próxima legislatura
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Agência Brasil

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - O Paraná definiu neste domingo (4) os 30 deputados federais que irão representar o Estado na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2027. Com 100% das urnas apuradas, Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o candidato mais votado, com 425.399 votos, seguido pelo também novato Guilherme Kilter, do mesmo partido, que recebeu 269.832 votos.

Na terceira posição ficou Sargento Fahur (PL), com 242.643 votos. Ana Júlia (PT) foi a quarta mais votada, com 184.691, enquanto Beto Preto (PSD) recebeu 177.032 votos e completou os cinco primeiros colocados.

Também foram eleitos Zeca Dirceu (PT), com 160.650 votos; Rosangela Moro (PL), com 146.417; Aliel Machado (PV), com 118.691; Renato Freitas (PT), com 115.227; e Delegado Matheus Laiola (União Brasil), com 113.690 votos.

A relação dos eleitos segue com Pedro Lupion (Republicanos), que recebeu 109.874 votos; Felipe Francischini (Podemos), com 106.907; Carol Dartora (PT), com 101.823; Paranhos (PSD), com 99.070; Ricardo Barros (PP), com 94.050; Leandre (PSD), com 90.185; Paulo Litro (União Brasil), com 88.601; Toninho Wandscheer (PP), com 88.157; Da Costa do Perdeu Piá (Podemos), com 86.070; e Tião Medeiros (PP), com 85.951 votos.

Completam a bancada paranaense Marcelo Belinati (PP), com 83.906 votos; Arilson Chiorato (PT), com 77.671; Vermelho (PL), com 72.166; Sergio Souza (MDB), com 69.791; Henrique Mecabô (Novo), com 65.706; Luizão Goulart (PSD), com 63.480; Newton Bonin (Republicanos), com 54.935; Delegado Francischini (PL), com 53.207; Ricardo Arruda (PL), com 51.663; e Paulo Martins (Novo), com 44.029 votos.

A composição da bancada resulta da votação proporcional, sistema utilizado para a eleição de deputados federais. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos partidos e federações, além da votação individual dos candidatos. Por isso, a ordem de votação nominal não corresponde necessariamente à ordem de ocupação das cadeiras.

O Novo elegeu quatro deputados, assim como PSD e PP. PL e PT formaram as maiores bancadas individuais, com cinco representantes cada. União Brasil, Republicanos e Podemos elegeram dois deputados cada, enquanto PV e MDB ficaram com uma cadeira cada. Considerando as federações partidárias, PT-PCdoB-PV e União-PP alcançaram seis cadeiras cada no Estado.

Os 30 parlamentares eleitos assumem os novos mandatos em 1º de fevereiro de 2027, para um período de quatro anos.

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