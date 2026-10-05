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Lula vence Flávio Bolsonaro em apenas cinco das 33 cidades do Norte Pioneiro

Flávio Bolsonaro liderou a votação em 28 municípios, enquanto Lula venceu em apenas cinco cidades; no total, candidato do PL abriu vantagem de 63,5 mil votos na região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/10/2026 às 10h43
Lula vence Flávio Bolsonaro em apenas cinco das 33 cidades do Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, foi o mais votado em 28 das 33 cidades do Norte Pioneiro incluídas no levantamento do primeiro turno das Eleições 2026. Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em apenas cinco municípios: Congonhinhas, Figueira, Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal e São Jerônimo da Serra.

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Em Abatiá, Flávio Bolsonaro recebeu 2.635 votos, correspondentes a 61,19% dos votos válidos, enquanto Lula teve 1.444 votos (33,53%). Em Andirá, o candidato do PL alcançou 6.892 votos (58,03%), contra 4.223 (35,56%) de Lula. Já em Assaí, Flávio chegou a 6.168 votos (68,68%), enquanto o petista somou 2.240 (24,94%).

Em Bandeirantes, Flávio Bolsonaro teve um dos maiores desempenhos proporcionais do levantamento, com 69,32% dos votos, ou 12.532 eleitores, contra 4.584 votos (25,36%) de Lula. Em Barra do Jacaré, foram 1.135 votos (52,69%) para Flávio e 874 (40,58%) para Lula.

A vantagem do candidato do PL também apareceu em Cambará, onde recebeu 7.552 votos (60,16%), contra 4.130 (32,90%) de Lula, e em Carlópolis, com 5.552 votos (62,82%) diante de 2.722 (30,80%) do petista.

Entre os municípios em que Lula venceu, a disputa foi mais apertada. Em Congonhinhas, o petista teve 2.378 votos (49,96%), contra 2.129 (44,73%) de Flávio. Em Figueira, Lula somou 2.255 votos (49,33%), enquanto Flávio recebeu 2.071 (45,31%). Em Jundiaí do Sul, foram 1.035 votos (48,82%) para Lula e 965 (45,52%) para Flávio.

A menor diferença entre os dois candidatos no conjunto das cidades analisadas ocorreu em Ribeirão do Pinhal. Lula terminou à frente com 3.345 votos (46,89%), apenas 55 votos a mais que Flávio Bolsonaro, que teve 3.290 votos (46,12%). Em São Jerônimo da Serra, Lula alcançou 3.015 votos (49,97%), enquanto Flávio ficou com 2.667 (44,20%).

Nos demais municípios, Flávio Bolsonaro manteve vantagem. Em Conselheiro Mairinck, foram 1.260 votos contra 956 de Lula. Cornélio Procópio, maior colégio eleitoral entre as cidades consideradas, registrou 16.058 votos para Flávio (61,87%) e 7.747 para Lula (29,85%). Em Ibaiti, a diferença também foi expressiva: 9.639 votos (61,28%) para Flávio e 5.046 (32,08%) para Lula.

O candidato do PL ainda venceu em Guapirama, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Nova Fátima, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Em Santo Antônio da Platina, Flávio Bolsonaro recebeu 14.659 votos, enquanto Lula teve 7.056. Em Wenceslau Braz, foram 6.708 votos para o candidato do PL e 3.166 para o petista. Já em Siqueira Campos, Flávio teve 6.602 votos, contra 4.336 de Lula.

Somando os resultados dos 33 municípios, Flávio Bolsonaro alcançou 155.296 votos, enquanto Lula totalizou 91.712 votos. A diferença foi de 63.584 votos favoráveis ao candidato do PL nas cidades analisadas.

O segundo turno das Eleições 2026 está marcado para domingo, 25 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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