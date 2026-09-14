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Ratinho Junior aciona Exército para reforçar ações em áreas atingidas pelas chuvas no Paraná

Governo do Estado mobiliza forças de segurança, Defesa Civil, DER, Copel e Exército para atender municípios afetados por temporais, alagamentos e deslizamentos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/09/2026 às 09h38
Ratinho Junior aciona Exército para reforçar ações em áreas atingidas pelas chuvas no Paraná
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou neste domingo (13) o acionamento do Exército Brasileiro para auxiliar nas ações de resposta aos estragos causados pelas fortes chuvas que atingem diversas regiões do estado. A medida ocorre em meio ao avanço dos temporais que provocaram alagamentos, deslizamentos, bloqueios em rodovias, falta de energia e isolamento de comunidades, especialmente no Vale do Ribeira e no Sul do Paraná.

Segundo o governador, equipes estaduais já estão mobilizadas para atuar na liberação de estradas, no restabelecimento de serviços essenciais e no atendimento às famílias afetadas.

“Também acionamos o Exército para ajudar a liberar o acesso em algumas regiões. Todo mundo mobilizado para cuidar das pessoas e colocar tudo em ordem o mais rápido possível”, afirmou Ratinho Junior.

O Governo do Estado coordena uma força-tarefa integrada por equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Copel e outros órgãos estaduais. As ações são acompanhadas pelo Gabinete de Gestão Integrada, ativado para monitorar a situação e coordenar as respostas aos eventos climáticos registrados em diferentes municípios paranaenses.

Dados atualizados da Defesa Civil apontam que 58 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas entre os dias 9 e 13 de setembro. O balanço contabiliza mais de 12 mil pessoas afetadas, além de centenas de desalojados e desabrigados. Também foram registradas ocorrências de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, vendavais, granizo e tornados em várias regiões do estado.

No Vale do Ribeira, uma das áreas mais afetadas, municípios como Adrianópolis e Cerro Azul enfrentam transtornos causados pelo aumento do nível dos rios e pelos alagamentos. Em Adrianópolis, a BR-476 chegou a ser interditada após danos provocados pela força das águas, dificultando o acesso terrestre à região.

O Exército passou a integrar as operações com o envio de engenheiros militares para apoiar a liberação de acessos e auxiliar nas ações emergenciais. Paralelamente, equipes estaduais seguem trabalhando na recuperação de rodovias, no atendimento às comunidades isoladas e no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em áreas atingidas pelos temporais.

Além dos impactos já registrados, órgãos de monitoramento mantêm alertas para riscos hidrológicos e possibilidade de novos alagamentos e deslizamentos em regiões do Paraná devido à continuidade das chuvas e ao elevado nível de umidade do solo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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