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Ibaiti é contemplada com programa de saúde ocular do Governo do Paraná

Primeira etapa do Bons Olhos Paraná acontece entre os dias 14 e 24 de setembro e atenderá alunos de 6 a 17 anos das redes municipal e estadual

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Ibaiti.
14/09/2026 às 09h12
Ibaiti é contemplada com programa de saúde ocular do Governo do Paraná
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet.

Redação - Folha Extra

IBAITI - O município de Ibaiti, no Norte Pioneiro, está entre as cidades contempladas pelo programa Bons Olhos Paraná, iniciativa do Governo do Estado voltada à avaliação da saúde visual de estudantes da rede pública de ensino. A ação tem como objetivo identificar possíveis alterações na visão de crianças e adolescentes, contribuindo para o acompanhamento da saúde ocular e para o desempenho escolar dos alunos.

A primeira etapa do programa no município será realizada entre os dias 14 e 24 de setembro. Durante esse período, estudantes com idades entre 6 e 17 anos, matriculados nas redes municipal e estadual de ensino, passarão por avaliações específicas para verificar possíveis dificuldades visuais.

A iniciativa integra ações das áreas de saúde, educação e assistência social, promovendo o atendimento de alunos em idade escolar. As avaliações buscam detectar problemas que possam interferir no aprendizado, na participação em sala de aula, no desenvolvimento educacional e em atividades do cotidiano.

De acordo com a proposta do programa, os estudantes serão submetidos a exames e triagens voltados à identificação de alterações visuais. Os casos que apresentarem necessidade de correção serão encaminhados para as etapas seguintes do atendimento.

O Bons Olhos Paraná é desenvolvido em três fases. Após a avaliação inicial, os alunos que necessitarem de acompanhamento receberão atendimento especializado para confirmação do diagnóstico e definição da correção necessária. Na etapa final, os estudantes contemplados terão acesso gratuito aos óculos prescritos pelos profissionais responsáveis pelo atendimento.

A expectativa é ampliar o acesso aos cuidados relacionados à saúde ocular entre crianças e adolescentes da rede pública de ensino. O programa foi estruturado para alcançar estudantes de diferentes regiões do Paraná, permitindo a identificação precoce de dificuldades visuais que muitas vezes passam despercebidas no ambiente escolar e familiar.

Em Ibaiti, o atendimento abrangerá alunos de escolas municipais e estaduais, seguindo o cronograma estabelecido para a primeira fase da ação. A mobilização envolve equipes responsáveis pela organização das avaliações e pelo encaminhamento dos estudantes que apresentarem necessidade de acompanhamento nas etapas posteriores do programa.

Com a realização das atividades entre os dias 14 e 24 de setembro, os estudantes participantes terão acesso às avaliações previstas pelo Bons Olhos Paraná, programa estadual voltado à promoção da saúde visual na comunidade escolar.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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