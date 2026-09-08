Região mal se recupera dos temporais e pode ter quase 200 mm de chuva nos próximos dias

Arapoti registrou diversos danos durante os temporais, e pode ser atingida por chuvas intensas nos próximos dias. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma semana marcada por temporais, chuva forte, queda de granizo, raios e rajadas de vento intensas, moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná precisam ficar alertas novamente. Um levantamento realizado pela reportagem da Folha com previsões do Simepar para 36 municípios mostra que os acumulados entre esta quarta-feira (09) e segunda-feira (14) devem chegar a quase 200 mm na maioria das cidades analisadas, chegando a 195,1 mm em São José da Boa Vista.

O cenário coloca a região novamente em atenção poucos dias depois dos fortes temporais registrados na semana passada. Em diferentes pontos do Norte do Paraná houve ventos superiores a 90 km/h, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. No Norte Pioneiro e nos Campos Gerais também houve chuva intensa, fortes rajadas e granizo. Em Wenceslau Braz, mais de 200 casas foram danificadas entre sexta-feira (04) e sábado (05).

Após uma curta trégua na segunda (07) e terça-feira (08), a chuva retorna nesta quarta e deve permanecer na região durante praticamente todo o restante da semana. Segundo a Climatempo, o Paraná entra em um novo período de forte instabilidade. Entre quinta (10) e sexta-feira (11), uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o norte da Argentina deve intensificar as chuvas. Na sequência, uma frente fria associada a um ciclone deve reforçar as condições para tempestades.

Em algumas áreas do Paraná, os acumulados podem ultrapassar 300 mm. No recorte feito pela Folha no Norte Pioneiro e Campos Gerais, os maiores volumes ficam próximos dos 200 mm, e os menores acima de 120 mm.

São José da Boa Vista deve ser atingida com o maior volume de chuvas na região, com 195,1 mm previstos até segunda-feira. Congonhinhas aparece logo depois, com 191 mm. Pinhalão tem previsão de 185,7 mm, Jaboti, de 185,3 mm, e Arapoti, de 184,1 mm.

Mesmo na outra ponta do levantamento, os volumes continuam elevados. Piraí do Sul apresenta o menor acumulado entre os 36 municípios e, ainda assim, pode receber 121,5 mm em seis dias. Em Wenceslau Braz, que ainda contabiliza os prejuízos provocados pelos temporais do fim de semana, a previsão indica mais 169,5 mm até segunda-feira.

Além do volume acumulado, chama atenção a concentração de chuva em períodos curtos. Sexta-feira (11) aparece como o dia mais chuvoso em várias cidades analisadas. São José da Boa Vista tem uma das situações mais expressivas: dos 195,1 mm previstos para os seis dias, 74,5 mm podem cair somente na sexta-feira.

Também na sexta, Jaguariaíva pode receber 65,3 mm, Arapoti, 61,7 mm, Sengés, 57,6 mm, São Jerônimo da Serra, 55,7 mm, Wenceslau Braz, cerca de 50 mm, e São Sebastião da Amoreira, 48,1 mm.

Em alguns pontos, a chuva virá acompanhada de vento forte. As rajadas podem chegar a 79 km/h em São Jerônimo da Serra e 72 km/h em Sengés. ,Tomazina apresenta comportamento diferente. Por lá, o pior momento está previsto para quinta-feira (10), com 57,2 mm em 24 horas.

A duração do episódio também exige atenção. Em vez de uma única tempestade, a previsão indica sucessivos períodos de chuva entre quarta e segunda-feira. Com o solo cada vez mais encharcado, aumenta a preocupação com alagamentos, enxurradas, elevação de rios e córregos e deslizamentos em pontos vulneráveis.

Um dos municípios que entram no radar é Tomazina, cortado pelo Rio das Cinzas. A cidade, que já enfrentou uma grande enchente em 2010, tem previsão de 173,1 mm durante o período. Jaguariaíva também merece atenção diante da presença de rios em áreas do município. São esperados 168,1 mm até segunda-feira.

A chuva ainda será acompanhada por uma forte mudança nas temperaturas. A tendência apontada pelo Simepar é de temperaturas mais altas até sexta-feira e uma queda expressiva durante o fim de semana.

Santo Antônio da Platina é um exemplo. A máxima prevista chega a 28°C na sexta-feira e cai para apenas 16°C no domingo, redução de 12 graus em apenas dois dias. Abatiá deve ter comportamento semelhante, também saindo de aproximadamente 28°C para 16°C.

Em São Jerônimo da Serra, a sexta-feira ainda pode registrar máxima de 26°C. No domingo e na segunda-feira, porém, as máximas não devem ultrapassar 17°C, enquanto as mínimas podem chegar aos 12°C.