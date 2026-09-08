Temporal de granizo danifica mais de 200 casas e mobiliza equipes em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um temporal acompanhado de granizo causou estragos em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, durante a madrugada deste sábado (5). Mais de 200 famílias tiveram as residências atingidas pelas pedras de gelo e precisaram de atendimento das equipes municipais.

Após a ocorrência, a Prefeitura de Wenceslau Braz mobilizou diferentes secretarias, a Defesa Civil e servidores para realizar levantamentos nas áreas afetadas e prestar assistência aos moradores. Nas primeiras horas depois do temporal, as equipes percorreram os locais atingidos, identificaram os danos e distribuíram lonas para auxiliar na proteção das casas.

O atendimento avançou posteriormente para a distribuição de telhas destinadas à recuperação dos imóveis que tiveram os telhados danificados. Mais de 60 famílias já haviam recebido o material até o momento do levantamento divulgado pelo município, enquanto novas remessas continuavam sendo providenciadas.

A previsão é de que mais de 2 mil telhas sejam destinadas às famílias que necessitam do material para reparar os danos provocados pelo temporal. As entregas são realizadas conforme as necessidades identificadas pelas equipes durante as visitas às residências.

Para organizar o atendimento aos moradores afetados, o município também disponibilizou um canal de comunicação por WhatsApp. As famílias que tiveram os imóveis danificados e ainda não receberam atendimento podem entrar em contato pelo número (43) 99697-4140 para receber orientações e solicitar o encaminhamento da situação.

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o trabalho de assistência segue sendo realizado diretamente nas áreas atingidas. As equipes continuam percorrendo as residências para identificar os danos e verificar quais famílias precisam de lonas, telhas ou outros encaminhamentos.

O temporal provocou danos principalmente nas coberturas das casas, aumentando a necessidade de atendimento emergencial para os moradores atingidos. A mobilização das equipes municipais ocorre desde as primeiras horas após a passagem da chuva, com levantamento dos prejuízos e distribuição dos materiais disponíveis.

A prefeitura informou que novas entregas de telhas serão realizadas conforme o andamento dos levantamentos e a identificação das famílias que ainda precisam de auxílio para recuperar as residências danificadas.