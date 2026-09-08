Prefeito de Jaguariaíva anuncia cancelamento da Feira da Lua devido alertas da Defesa Civil

Decisão foi tomada juntamente com a comissão organizadora das celebrações dos 203 anos do município devido a previsão de fortes chuvas para o município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2026 às 13h44
Prefeito de Jaguariaíva anuncia cancelamento da Feira da Lua devido alertas da Defesa Civil
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, anunciou o cancelamento da programação da Feira da Lua, que seria realizada no Parque Beira-Rio como parte das comemorações pelos 203 anos do município. A decisão foi divulgada pelo prefeito Juca Sloboda após reunião com a comissão organizadora do evento, representantes do Sindicato Rural e feirantes participantes.

De acordo com a administração municipal, a medida foi tomada após os alertas emitidos pela Defesa Civil e a previsão de acumulados superiores a 170 milímetros de chuva nos próximos dias. O volume previsto pode provocar transtornos e comprometer a realização das atividades programadas ao ar livre.

A Feira da Lua vinha sendo preparada para integrar as celebrações de aniversário da cidade, reunindo expositores, produtores, comerciantes e atrações voltadas ao público local e regional. O evento estava previsto para ocorrer no Parque Beira-Rio, um dos principais espaços públicos de Jaguariaíva.

Segundo a prefeitura, a organização avaliou os impactos que as condições climáticas poderiam causar tanto na estrutura do evento quanto na participação do público. A realização da feira envolve a montagem de tendas, barracas, palco e demais equipamentos necessários para receber expositores e visitantes.

Além disso, comerciantes e feirantes já haviam realizado investimentos em produtos, transporte e preparação para participar da programação. Com a possibilidade de chuva intensa durante o período do evento, havia risco de redução significativa no público presente.

A administração municipal informou que o aniversário de 203 anos de Jaguariaíva continuará sendo celebrado no dia 15 de setembro, data do feriado municipal. A programação prevista para a data inclui a realização do tradicional ato cívico em homenagem ao município.

A prefeitura também agradeceu a compreensão da população, dos expositores e de todos os envolvidos na organização da Feira da Lua. O cancelamento foi definido de forma conjunta entre os setores responsáveis pela realização do evento diante das condições meteorológicas previstas para os próximos dias na região dos Campos Gerais.

Foto: Divulgação.
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