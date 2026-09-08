Sandro Alex passa dos 30%, encosta em Moro e acirra disputa pelo Governo do Paraná

DA REDAÇÃO/JORNAL DO LITORAL - FOLHA EXTRA
A terceira pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Índice Inteligência no Paraná confirma a consolidação de Sandro Alex (PSD) na segunda posição e aponta uma redução da diferença para Sergio Moro (PL) na disputa pelo Governo do Estado. O levantamento foi liberado para divulgação nesta segunda-feira (7).
No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro aparece com 35,3% das intenções de voto, seguido por Sandro Alex, com 30,6%. Na terceira posição está Requião Filho, com 20,1%.
Na sequência, 8,2% dos entrevistados afirmaram não saber ou não responderam. Outros 4,3% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.
Entre os demais candidatos, Luiz França registra 0,5%, Samuel de Mattos, 0,4%, Tayná Miessa, 0,3%, Adriano Funileiro, 0,2%, e Alexandre Salomão, 0,1%.
Os números mostram que a diferença entre Sergio Moro e Sandro Alex é de 4,7 pontos percentuais, indicando um estreitamento da distância entre os dois primeiros colocados neste terceiro levantamento.
Ao mesmo tempo, a vantagem de Sandro Alex sobre Requião Filho chegou a 10,5 pontos percentuais, ampliando a distância em relação ao segundo levantamento e reforçando a disputa entre os candidatos que ocupam as primeiras posições.
A pesquisa também mediu a preferência dos eleitores no cenário espontâneo, quando o entrevistador não apresenta uma lista de candidatos e o entrevistado é livre para indicar o nome de sua preferência.
Nesse levantamento, 45,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Sergio Moro foi citado espontaneamente por 21,6%, seguido por Sandro Alex, com 13,8%, e Requião Filho, com 7,9%.
Mesmo sem integrar o cenário estimulado apresentado pelo levantamento, Ratinho Junior foi lembrado espontaneamente por 4,10% dos entrevistados. Na sequência aparecem Rafael Greca, com 1,10%, Luiz França, com 0,40%, e Álvaro Dias, com 0,20%.
A opção nenhum, branco ou nulo somou 5,6% das respostas.
O levantamento foi realizado nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2026 com eleitores do Paraná, contratada pelo JORNAL IMPACTO PR.
Foram feitas 1.200 entrevistas, e a pesquisa informa margem de erro máxima estimada de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Segundo o relatório, nas entrevistas foram considerados os critérios como sexo, idade, escolaridade e renda. O estudo está identificado no documento pelo registro PR-01047/2026.