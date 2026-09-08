Sandro Alex passa dos 30%, encosta em Moro e acirra disputa pelo Governo do Paraná

DA REDAÇÃO/JORNAL DO LITORAL - FOLHA EXTRA

A terceira pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Índice Inteligência no Paraná confirma a consolidação de Sandro Alex (PSD) na segunda posição e aponta uma redução da diferença para Sergio Moro (PL) na disputa pelo Governo do Estado. O levantamento foi liberado para divulgação nesta segunda-feira (7).

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro aparece com 35,3% das intenções de voto, seguido por Sandro Alex, com 30,6%. Na terceira posição está Requião Filho, com 20,1%.

Na sequência, 8,2% dos entrevistados afirmaram não saber ou não responderam. Outros 4,3% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.

Entre os demais candidatos, Luiz França registra 0,5%, Samuel de Mattos, 0,4%, Tayná Miessa, 0,3%, Adriano Funileiro, 0,2%, e Alexandre Salomão, 0,1%.

Os números mostram que a diferença entre Sergio Moro e Sandro Alex é de 4,7 pontos percentuais, indicando um estreitamento da distância entre os dois primeiros colocados neste terceiro levantamento.

Ao mesmo tempo, a vantagem de Sandro Alex sobre Requião Filho chegou a 10,5 pontos percentuais, ampliando a distância em relação ao segundo levantamento e reforçando a disputa entre os candidatos que ocupam as primeiras posições.

Espontânea ao Governo: 45,3% não responderam

A pesquisa também mediu a preferência dos eleitores no cenário espontâneo, quando o entrevistador não apresenta uma lista de candidatos e o entrevistado é livre para indicar o nome de sua preferência.

Nesse levantamento, 45,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Sergio Moro foi citado espontaneamente por 21,6%, seguido por Sandro Alex, com 13,8%, e Requião Filho, com 7,9%.

Mesmo sem integrar o cenário estimulado apresentado pelo levantamento, Ratinho Junior foi lembrado espontaneamente por 4,10% dos entrevistados. Na sequência aparecem Rafael Greca, com 1,10%, Luiz França, com 0,40%, e Álvaro Dias, com 0,20%.

A opção nenhum, branco ou nulo somou 5,6% das respostas.

Cenários de 2º turno estimulada: Sandro Alex x Requião Filho

SANDRO ALEX: 50,1%

REQUIÃO FILHO: 28,3%

NENHUM /BRANCO /NULO: 16,2%

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU: 5,4 %

Cenários de 2º turno estimulada: Sergio Moro x Sandro Alex

SERGIO MORO: 44,2%

SANDRO ALEX: 39,8 %

NENHUM /BRANCO /NULO: 10,3%

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU: 5,7 %

Cenários de 2º turno estimulada: Sergio Moro x Requião Filho

SERGIO MORO: 54,3 %

REQUIÃO FILHO: 31,6 %

NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU: 8,2 %

NENHUM /BRANCO /NULO: 5,9 %

O levantamento foi realizado nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2026 com eleitores do Paraná, contratada pelo JORNAL IMPACTO PR.

Foram feitas 1.200 entrevistas, e a pesquisa informa margem de erro máxima estimada de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Segundo o relatório, nas entrevistas foram considerados os critérios como sexo, idade, escolaridade e renda. O estudo está identificado no documento pelo registro PR-01047/2026.