Colisão entre carro e caminhão deixa três feridos na PR092

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Jaguariaíva

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2026 às 12h26
Colisão entre carro e caminhão deixa três feridos na PR092
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito registrado na manhã do último sábado (05) deixou três pessoas feridas na rodovia PR092. A colisão envolvendo um carro e um caminhão aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 11h30 e envolveu um caminhão VW 10.160 com placas de Arapoti e um automóvel Space Fox com placas de Curitiba.

Conforme os dados colhidos no local, o s dois veículos transitavam no sentido Jaguariaíva a Arapoti quando, na altura do km 201 da rodovia, se envolveram em uma colisão traseira onde o caminhão atingiu o veículo.

Das quatro pessoas que estavam no veículo, três delas sofreram ferimentos, sendo a condutora, uma mulher de 24 anos, com ferimentos moderados. Os três feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, para receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão e o quarto passageiro do veículo não tiveram ferimentos.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra a rodovia estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

Foto: Divulgação.
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