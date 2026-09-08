Homem é atacado com facadas no pescoço no meio da rua em cidade da região

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Polícia Civil de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está investigando uma tentativa de homicídio registrada na noite do último sábado (05). A situação foi registrada no bairro Primavera II onde um homem foi atacado com golpes de faca no pescoço. Dois adultos foram presos e um menor apreendido.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, um homem caminhava por uma rua do bairro quando foi surpreendido pelo ataque sendo atingido com golpes de faca na região do pescoço. Ainda conforme as investigações, a vítima só não foi morta porque populares perceberam as agressões e interviram na situação. Em seguida, os suspeitos fugiram do local.

Após o crime, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

Já as equipes policiais deram início as diligências para identificar os suspeitos, sendo apontados um homem, uma mulher e um adolescente como envolvidos no crime. Durante as buscas, dois suspeitos de envolvimento com a situação foram localizados em uma residência próxima ao local do crime. Já o terceiro indivíduo estava em uma residência no bairro Pedrinha e até tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo detido.

Frente aos fatos, os dois adultos foram presos pelo crime de tentativa de homicídio e corrupção de menor, sendo encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a menor de idade deve responder por ato infracional análogo a tentativa de homicídio. Os três permanecem a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.