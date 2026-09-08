Paraná entra em alerta para tempestades com chuva intensa e ventos de 70 km/h

Período de instabilidade começa nesta quarta-feira (9) e deve se estender pelos próximos dias; acumulados de chuva podem superar 300 mm em alguns pontos do estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/09/2026 às 10h21
Paraná entra em alerta para tempestades com chuva intensa e ventos de 70 km/h
Foto: Daniel Castellano/Arquivo/Gazeta do Povo/Reprodução Tribuna

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná deve enfrentar uma sequência de dias marcados por chuva intensa, temporais e fortes rajadas de vento a partir desta quarta-feira (9). A previsão indica aumento significativo da instabilidade em diferentes regiões do estado, com possibilidade de acumulados superiores a 300 milímetros de chuva em alguns pontos ao longo do período.

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De acordo com a Climatempo, as regiões Sul, Central, Oeste e Sudoeste estão entre as áreas que exigem maior atenção devido à combinação entre tempestades intensas e grandes volumes de precipitação.

Além da chuva, o vento também preocupa. Nesta quarta-feira, as rajadas podem atingir velocidades próximas de 70 km/h em praticamente todo o Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também chegou a emitir alerta para a possibilidade de temporais nesta quarta-feira.

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Tempo muda no Paraná nesta quarta-feira

Nesta terça-feira (8), a massa de ar frio ainda mantém o tempo firme em grande parte do Paraná. O amanhecer foi marcado por temperaturas mais baixas principalmente no Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a tarde, porém, as temperaturas voltam a subir, especialmente nas regiões Norte, Noroeste e Oeste. Apesar do predomínio de tempo seco, áreas do Oeste já podem registrar instabilidades isoladas entre o fim da tarde e a noite.

A mudança mais expressiva acontece na quarta-feira. Uma área de baixa pressão entre o Norte da Argentina e o Paraguai, combinada com outras condições atmosféricas, aumenta a entrada de umidade e favorece o avanço das instabilidades sobre o Paraná.

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As primeiras chuvas devem atingir principalmente o Oeste e Sudoeste, avançando ao longo do dia para o Centro-Sul e demais regiões.

A previsão aponta pancadas de intensidade moderada a forte e possibilidade de temporais isolados, especialmente entre a tarde e a noite.

Quinta-feira terá chuva forte em todo o estado

Na quinta-feira (10), a instabilidade deve permanecer sobre o Paraná, com condições para chuva de moderada a forte intensidade e novos temporais isolados.

O maior risco de volumes elevados de chuva se concentra no Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Centro-Sul. Com o aumento da nebulosidade e a ocorrência de precipitações, as temperaturas também devem ficar mais amenas em boa parte do estado.

A sequência de dias chuvosos aumenta a necessidade de atenção para possíveis transtornos provocados pelo grande volume de água acumulado.

Sexta-feira terá risco de granizo e novas tempestades

A situação deve continuar na sexta-feira (11). A formação de uma nova área de baixa pressão deve intensificar o transporte de umidade para o Paraná e favorecer a organização de novas áreas de instabilidade.

A chuva pode começar já durante a manhã e ganhar intensidade e abrangência ao longo do dia.

Há previsão de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul e em parte da região Central. Durante a tarde, as rajadas podem superar os 50 km/h.

Com vários dias consecutivos de instabilidade previstos, a tendência é de aumento dos acumulados de chuva. Segundo a Climatempo, alguns pontos do Paraná podem ultrapassar a marca de 300 mm durante o período, elevando o risco de transtornos nas áreas mais atingidas.

Com informações de G1 Paraná.

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