Idosa de 78 anos morre após ser atacada por touro que escapou de rodeio no Paraná

Uma mulher de 78 anos morreu após ser atacada por um touro que escapou do local onde estava confinado na noite de sexta-feira (4), em Barbosa Ferraz, no Norte do Paraná, a cerca de 60 km de Campo Mourão. A vítima foi identificada como Juraci Francisco, conhecida por familiares e amigos como Neidinha.

Moradora de Maringá, Juraci estava em Barbosa Ferraz visitando familiares e aproveitaria a viagem para acompanhar as comemorações pelos 66 anos do município com pouco mais de 10 mil habitantes. Ela deixa dois filhos e duas netas.

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O animal seria utilizado em um rodeio durante a programação festiva da cidade e estava alojado na Associação Mista Agropecuária de Barbosa Ferraz (Amiagro). Depois de escapar da área de confinamento, o touro passou por diferentes pontos de Barbosa Ferraz. O animal foi visto nas proximidades do Ginásio de Esportes e do Hospital Municipal antes de seguir em direção à Vila Mineira.

Foi nessa região que aconteceu o ataque. Juraci estava perto do portão de uma residência quando acabou surpreendida e atingida pelo animal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a gravidade dos ferimentos não permitiu que a idosa fosse salva. Ela morreu ainda no local.

Após o ataque, começaram as buscas pelo touro. Moradores e equipes de segurança participaram do cerco, que avançou até a região da Vila do Roque. Durante a tentativa de conter o animal, o touro acabou morto.

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Com a morte da idosa, a Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da fuga do touro e buscar esclarecer como o animal deixou a área onde estava confinado. A investigação também deverá apontar eventuais responsabilidades pelo ocorrido.

O caso reacende uma discussão que já chegou à Justiça em Barbosa Ferraz. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) se manifestou, em anos anteriores, contra a realização de rodeios no município, levantando questões relacionadas ao tratamento dado aos animais.

Em 2012, uma festa semelhante chegou a ser cancelada por determinação judicial após denúncia envolvendo maus-tratos. Esse histórico, porém, é anterior ao episódio de sexta-feira e não estabelece, por si só, responsabilidade pelo acidente que matou Juraci. As circunstâncias da ocorrência atual ainda serão investigadas.

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Com informações do Portal A Rede