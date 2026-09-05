Idosa de 78 anos morre após ser atacada por touro que escapou de rodeio no Paraná

Juraci Francisco, conhecida como Neidinha, morava em Maringá e estava na cidade para visitar familiares e acompanhar as comemorações do aniversário do município

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - OLIVEIRA JUNIOR
05/09/2026 às 13h51
Idosa de 78 anos morre após ser atacada por touro que escapou de rodeio no Paraná
uraci Francisco, de 78 anos, faleceu nessa sexta-feira (04) - Foto: Reprodução.

Uma mulher de 78 anos morreu após ser atacada por um touro que escapou do local onde estava confinado na noite de sexta-feira (4), em Barbosa Ferraz, no Norte do Paraná, a cerca de 60 km de Campo Mourão. A vítima foi identificada como Juraci Francisco, conhecida por familiares e amigos como Neidinha.

Moradora de Maringá, Juraci estava em Barbosa Ferraz visitando familiares e aproveitaria a viagem para acompanhar as comemorações pelos 66 anos do município com pouco mais de 10 mil habitantes. Ela deixa dois filhos e duas netas.

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O animal seria utilizado em um rodeio durante a programação festiva da cidade e estava alojado na Associação Mista Agropecuária de Barbosa Ferraz (Amiagro). Depois de escapar da área de confinamento, o touro passou por diferentes pontos de Barbosa Ferraz. O animal foi visto nas proximidades do Ginásio de Esportes e do Hospital Municipal antes de seguir em direção à Vila Mineira.

Foi nessa região que aconteceu o ataque. Juraci estava perto do portão de uma residência quando acabou surpreendida e atingida pelo animal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a gravidade dos ferimentos não permitiu que a idosa fosse salva. Ela morreu ainda no local.

Após o ataque, começaram as buscas pelo touro. Moradores e equipes de segurança participaram do cerco, que avançou até a região da Vila do Roque. Durante a tentativa de conter o animal, o touro acabou morto.

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Com a morte da idosa, a Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da fuga do touro e buscar esclarecer como o animal deixou a área onde estava confinado. A investigação também deverá apontar eventuais responsabilidades pelo ocorrido.

O caso reacende uma discussão que já chegou à Justiça em Barbosa Ferraz. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) se manifestou, em anos anteriores, contra a realização de rodeios no município, levantando questões relacionadas ao tratamento dado aos animais.

Em 2012, uma festa semelhante chegou a ser cancelada por determinação judicial após denúncia envolvendo maus-tratos. Esse histórico, porém, é anterior ao episódio de sexta-feira e não estabelece, por si só, responsabilidade pelo acidente que matou Juraci. As circunstâncias da ocorrência atual ainda serão investigadas.

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Com informações do Portal A Rede

 

 

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