Moto sem retrovisores chama atenção da PM e acaba apreendida com R$ 25 mil em multas em Siqueira Campos

A motocicleta foi apreendida e deverá passar pelos procedimentos necessários para esclarecer sua identificação e procedência. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na noite da terça-feira (01) ao ser pego pilotando uma moto com aproximadamente R$ 25 mil em débitos de multas, além de suspeita de clonagem, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

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Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na vila Santa Izabel quando, por volta das 22h10, avistaram uma Honda CG 160 Fan circulando sem os retrovisores e decidiram realizar a abordagem.

Durante consulta ao sistema da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2024 e acumulava cerca de R$ 25 mil em débitos referentes a multas. Segundo a PM, o condutor afirmou ter adquirido a moto recentemente, e que tinha conhecimento das pendências.

No entanto, o caso ganhou novos contornos quando a motocicleta foi levada ao pelotão para uma verificação mais detalhada. Durante as consultas, a equipe encontrou um Boletim de Ocorrência registrado em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

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No documento, o proprietário legal do veículo relatava estar recebendo notificações por infrações de trânsito cometidas em Maringá. Conforme o registro, porém, a motocicleta original nunca havia circulado pelo município onde as multas foram registradas, situação que levantou a suspeita de que outro veículo estaria utilizando seus dados de identificação.

Na inspeção realizada em Siqueira Campos, os policiais também identificaram indícios de possível adulteração na numeração da motocicleta, reforçando a suspeita de clonagem.

Diante das irregularidades constatadas, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para a realização de laudo de integridade física e, posteriormente, apresentado à autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis.

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A motocicleta foi apreendida e deverá passar pelos procedimentos necessários para esclarecer sua identificação e procedência.