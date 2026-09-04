Moto sem retrovisores chama atenção da PM e acaba apreendida com R$ 25 mil em multas em Siqueira Campos

Indícios de clonagem e adulteração na identificação do veículo tornaram o caso ainda mais grave; homem acabou preso

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 17h37
Moto sem retrovisores chama atenção da PM e acaba apreendida com R$ 25 mil em multas em Siqueira Campos
A motocicleta foi apreendida e deverá passar pelos procedimentos necessários para esclarecer sua identificação e procedência. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na noite da terça-feira (01) ao ser pego pilotando uma moto com aproximadamente R$ 25 mil em débitos de multas, além de suspeita de clonagem, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na vila Santa Izabel quando, por volta das 22h10, avistaram uma Honda CG 160 Fan circulando sem os retrovisores e decidiram realizar a abordagem.

Durante consulta ao sistema da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2024 e acumulava cerca de R$ 25 mil em débitos referentes a multas. Segundo a PM, o condutor afirmou ter adquirido a moto recentemente, e que tinha conhecimento das pendências.

No entanto, o caso ganhou novos contornos quando a motocicleta foi levada ao pelotão para uma verificação mais detalhada. Durante as consultas, a equipe encontrou um Boletim de Ocorrência registrado em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Continua após a publicidade

No documento, o proprietário legal do veículo relatava estar recebendo notificações por infrações de trânsito cometidas em Maringá. Conforme o registro, porém, a motocicleta original nunca havia circulado pelo município onde as multas foram registradas, situação que levantou a suspeita de que outro veículo estaria utilizando seus dados de identificação.

Na inspeção realizada em Siqueira Campos, os policiais também identificaram indícios de possível adulteração na numeração da motocicleta, reforçando a suspeita de clonagem.

Diante das irregularidades constatadas, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para a realização de laudo de integridade física e, posteriormente, apresentado à autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis.

Continua após a publicidade

A motocicleta foi apreendida e deverá passar pelos procedimentos necessários para esclarecer sua identificação e procedência.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Homem é encontrado morto em residência de Siqueira Campos

Corpo da vítima foi encaminhado ao IML e Polícia Civil investiga causa da morte

 Foto: Divulgação.
COMBATE AO TRÁFICO Há 1 semana

Traficante de crack e cocaína é preso com menores em Siqueira Campos

Ação foi deflagrada após policiais receberem denúncias que um automóvel estava sendo utilizado para entregar drogas na região

 Foto: Divulgação PRE
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 1 semana

Acidente entre dois carros deixa três crianças feridas no Norte Pioneiro

Colisão frontal aconteceu na PR272 no trecho que liga Siqueira Campos a Tomazina

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 2 semanas

Conselheira Tutelar é ameaçada de morte e dois são presos em Siqueira Campos

Situação aconteceu após usuário de drogas ameaçar a servidora e contar quem vendeu crack para ele

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Polícia prende dupla que furtou eletrodomésticos e carnes em escola de Siqueira Campos

Crime aconteceu na madrugada da terça-feira e objetos foram encontrados na casa de um dos suspeitos

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Moto sem retrovisores chama atenção da PM e acaba apreendida com R$ 25 mil em multas em Siqueira Campos
VIRALIZOU Há 3 horas

Filha de Neymar prepara lanches para pessoas carentes e distribui sanduíches nas ruas de Santos

AGRO Há 4 horas

Viagem técnica aos EUA fortalece visão estratégica do agro no Paraná
87 ANOS ATRÁS Há 4 horas

O jornal que atravessou a guerra
ADI-PR Há 4 horas

04 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O jornal que atravessou a guerra
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 04 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados