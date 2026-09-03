Morador da região bebe álcool pensando que era leite e morre no hospital

Idoso era morador do município de Jaguariaíva e faleceu no Hospital Universitário de Ponta Grossa após não resistir aos ferimentos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com aRede
03/09/2026 às 14h47
Morador da região bebe álcool pensando que era leite e morre no hospital
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um idoso de 78 anos morreu vítima de um acidente doméstico registrado em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A vítima foi internada no Hospital Universitário de Ponta Grossa na última segunda-feira (31) após ingerir álcool utilizado para limpeza pensando que se tratava de leite.

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De acordo com as informações apuradas pelo Portal aRede, a vítima foi identificada como João Luiz. Conforme relatos da esposa da vítima, o idoso tinha sequelas devido a ter sofrido um AVC, o que lhe deixou com dificuldades de compreensão e confusão mental.

Ainda segundo a mulher, o marido teria ingerido um copo de álcool utilizado para limpeza após confundir o produto achando que se tratava de leite. Momentos depois, quando o homem começou a passar mal, a mulher percebeu que ele havia ingerido uma boa quantidade do produto de limpeza.

Diante da situação, o socorro médico foi acionado e o idoso socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, mas devido a gravidade do quadro clínico, a vítima foi transferida para o Hospital Universitário de Ponta Grossa. Infelizmente, João não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada da quarta-feira (01).

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O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa para realização de exames que apontem as causas da morte. A situação também foi repassada a Polícia Civil que deve acompanhar o caso.

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