Ciclistas de Jaguariaíva conquistam seis pódios na Copa Paulista de Mountain Bike

Sandro Drinko de Matos conquistou o primeiro lugar na categoria Light. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Jaguariaíva foi destaque na 3ª etapa da Copa Paulista de Mountain Bike, realizada no último domingo (30), em Itararé (SP). O município dos Campos Gerais contou com oito ciclistas na competição e encerrou a disputa com seis atletas no pódio em diferentes categorias.

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A etapa reuniu aproximadamente 150 competidores dos estados do Paraná e de São Paulo. A delegação jaguariaivense foi formada por sete homens e uma mulher, que enfrentaram diferentes percursos durante a competição.

As provas foram divididas em três categorias, de acordo com a distância dos trajetos. A Pró contou com percurso de 55 quilômetros, enquanto os participantes da Sport encararam 43 quilômetros. Já a categoria Light teve um trajeto de 17 quilômetros.

Na categoria Pró – Master A, Hudson Sloboda garantiu a quinta colocação. Maico Christianetti conquistou um dos melhores resultados de Jaguariaíva ao terminar em segundo lugar na Pró – Master C. Também na Pró, Elias Filvock ficou com a quarta posição na Master E.

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No percurso Sport, Sandro Kotarski colocou o município novamente entre os melhores da competição ao terminar em quarto lugar na categoria Master C.

Jaguariaíva também conquistou dois pódios na categoria Light. Na faixa etária de 30 a 49 anos, Leline Eguert Christianetti terminou a prova na quinta colocação.

O melhor resultado da delegação ficou por conta de Sandro Drinko de Matos. O ciclista venceu a disputa de sua categoria na Light, subiu ao lugar mais alto do pódio e assumiu a liderança da categoria na Copa Paulista.

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Com o desempenho, seis dos oito ciclistas que representaram Jaguariaíva terminaram a etapa entre os cinco primeiros colocados de suas respectivas categorias, consolidando a participação do município entre os destaques da competição.

A Copa Paulista de Mountain Bike ainda terá novas disputas nesta temporada. As próximas etapas estão previstas para setembro e novembro, nos municípios paulistas de Itapeva e Buri.

Os atletas de Jaguariaíva voltarão às pistas em busca de novos resultados e da manutenção das boas colocações conquistadas ao longo da competição.