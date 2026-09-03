Homem espanca esposa na frente dos filhos em Jaguariaíva e é denunciado pelo Ministério Público

Segundo a denúncia, mulher foi agredida com socos, puxões de cabelo e um pedaço de madeira; violência foi registrada pelo filho de oito anos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 11h34
Homem espanca esposa na frente dos filhos em Jaguariaíva e é denunciado pelo Ministério Público
Segundo o MPPR, o homem chegou a utilizar um pedaço de madeira para atacar a mulher. Foto: Imagem Ilustrativa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um homem de 54 anos foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), acusado de agredir a esposa, de 39 anos, na frente dos filhos em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O caso aconteceu no dia 30 de agosto e parte das agressões foi registrada em vídeo pelo enteado do denunciado, uma criança de oito anos.

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A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (1º) pela Promotoria de Justiça de Jaguariaíva. O homem havia sido preso em flagrante após a ocorrência.

De acordo com as informações apuradas pelo Ministério Público, a mulher teria sido vítima de uma série de agressões dentro do contexto de violência doméstica.

Segundo o MPPR, o homem teria agredido a esposa com socos, puxões de cabelo e empurrões, além de utilizar um pedaço de madeira para golpeá-la. Ele também é acusado de tentar sufocar a vítima utilizando um travesseiro.

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As agressões provocaram lesões consideradas graves, conforme informado pelo Ministério Público.

Parte da violência foi presenciada pelos filhos da mulher. O enteado do acusado, de oito anos, registrou as agressões em vídeo. Conforme a denúncia, a criança também teria sido atingida com um golpe nas costas.

Ainda segundo a Promotoria, durante as agressões o homem teria ameaçado de morte a mulher e os filhos caso o episódio fosse denunciado.

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Diante dos fatos apurados, o Ministério Público denunciou o homem pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e vias de fato, todos relacionados ao contexto de violência doméstica.

Com o oferecimento da denúncia, o caso segue agora para análise do Poder Judiciário.

Foto: PRE
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