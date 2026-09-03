Caminhão tomba na PR-151 e motorista fica ferido em Jaguariaíva

Acidente aconteceu no trecho entre Jaguariaíva e Sengés; veículo saiu da pista e tombou às margens da rodovia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 09h43
Caminhão tomba na PR-151 e motorista fica ferido em Jaguariaíva
Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um motorista de 40 anos ficou ferido após um caminhão tombar na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no trecho da rodovia que liga o município a Sengés.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o tombamento foi registrado por volta das 20h30, na altura do km 200,6 da PR-151.

Conforme o relatório policial, o motorista conduzia um caminhão Mercedes-Benz Axor, com placas de Jaguariaíva, acoplado a um semirreboque SR/Guerra, também registrado no município.

Durante o trajeto, o conjunto acabou tombando à margem direita da rodovia. O acidente provocou danos ao veículo e deixou o caminhoneiro ferido.

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Uma equipe de atendimento da concessionária EPR Litoral Pioneiro foi acionada e prestou os primeiros socorros ao motorista.

O homem sofreu ferimentos considerados leves e, após o atendimento no local, foi encaminhado ao Hospital de Jaguariaíva.

Não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o tombamento.

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Com informações de D'Ponta News.

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