Filho de idosa que chegou ao hospital com olhos roxos é preso em Wenceslau Braz

Homem foi localizado pela Polícia Civil em Ibaiti na manhã desta quarta-feira (2) e teve a prisão preventiva cumprida; caso começou a ser investigado após mulher de 77 anos procurar atendimento médico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 15h27 Atualizada em 02/09/2026 às 15h41
Filho de idosa que chegou ao hospital com olhos roxos é preso em Wenceslau Braz
Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade do Departamento de Polícia Penal (Deppen) em Wenceslau Braz. Foto: Arquivo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O filho da idosa de 77 anos que chegou ao hospital com hematomas nos dois olhos e outros ferimentos no rosto foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (2). O homem foi localizado pela Polícia Civil de Wenceslau Braz na cidade de Ibaiti e encaminhado ao sistema prisional de Wenceslau Braz.

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A prisão é um novo desdobramento do caso investigado pela Polícia Civil após a idosa procurar atendimento no Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, no mês passado.

Na ocasião, além dos hematomas nos olhos e ferimentos no rosto, havia suspeita de fratura. Durante o atendimento médico, profissionais da unidade questionaram a mulher sobre o que teria provocado as lesões.

Segundo informações apuradas anteriormente pela reportagem da Folha, a idosa relatou que havia sido empurrada pelo próprio filho no dia anterior. Conforme o relato, o homem estaria sob efeito de bebida alcoólica e, após o empurrão, ela teria caído e se ferido.

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Diante da situação, o hospital acionou a polícia e um boletim de ocorrência foi registrado. Com o avanço das investigações, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o filho da idosa. Na manhã desta quarta-feira, policiais civis de Wenceslau Braz localizaram o investigado em Ibaiti, onde a ordem judicial foi cumprida.

Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade do Departamento de Polícia Penal (Deppen) em Wenceslau Braz, onde permanece à disposição da Justiça enquanto o processo segue em andamento.

A idosa também recebeu uma medida protetiva e, após o episódio, passou por perícia em Jacarezinho relacionada aos ferimentos.

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Além da situação que levou ao atendimento hospitalar, a mulher teria mencionado outros possíveis episódios envolvendo o filho que podem estar relacionados a situações de violência. Essas circunstâncias também fazem parte da apuração.

A prisão preventiva é uma medida cautelar e não representa condenação. O caso continua sob investigação e será submetido aos demais trâmites judiciais.

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