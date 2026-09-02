Obra de R$ 930 mil moderniza tratamento de água em Jaguariaíva

Prefeito Juca Sloboda acompanhou a conclusão da implantação de sete novos filtros do SAMAE ao lado do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim; investimento melhora qualidade da água e gera economia superior a 300 mil litros por dia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 14h21
Obra de R$ 930 mil moderniza tratamento de água em Jaguariaíva
Prefeito Juca Sloboda e o vice-prefeito Reginaldo Cheirubim em visita ao SAMAE. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, visitou a Estação de Tratamento de Água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) para acompanhar a conclusão da obra de implantação dos novos filtros de tratamento. Realizada em parceria entre a prefeitura e a autarquia, a intervenção recebeu investimento de R$ 930 mil e integra o conjunto de ações para melhorar o abastecimento de água no município.

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Ao todo, foram implantados sete novos filtros, responsáveis por auxiliar no tratamento de quase 80% da água utilizada em Jaguariaíva. Além de elevar a qualidade da água distribuída à população, a modernização proporciona uma redução significativa no volume utilizado durante o próprio processo de tratamento.

Antes da obra, eram necessárias três retrolavagens dos filtros por dia. Com o novo sistema em funcionamento, o procedimento passou a ser realizado apenas uma vez diariamente, resultando em uma economia estimada de mais de 300 mil litros de água por dia.

Durante a visita, Juca destacou que a conclusão dos novos filtros representa mais uma etapa dos investimentos realizados para enfrentar os problemas de abastecimento no município. “A gente sabe que o problema da falta de água incomoda, e muito. Obras do SAMAE não são feitas em 30 dias. Exigem projeto, planejamento, recursos e muito trabalho. Hoje já estamos vendo os resultados aparecerem e vamos continuar avançando”, afirmou o prefeito.

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Além da modernização da estação, prefeitura e SAMAE trabalham na construção de dois novos reservatórios, nas regiões do Eda Matarazzo e Portal do Sertão. Os dois reservatórios possuem capacidade de armazenar 1,2 milhão de litros de água, e receberam investimento de R$ 4,7 milhões. Também estão previstas intervenções no reservatório do bairro Primavera.

O vice-prefeito Reginaldo Cheirubim ressaltou o impacto da obra. “É uma obra muito importante para Jaguariaíva. Trazer água com qualidade e ainda conseguir economizar mais de 300 mil litros de água por dia”, destacou.

Entre os projetos de maior alcance está ainda o planejamento de uma nova captação no Rio Capivari, apontada pela administração como estratégica para ampliar a segurança hídrica e avançar na solução dos problemas de falta de água em Jaguariaíva.

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