Formação de Ciclone e frente-fria mantêm região em alerta para tempestades; confira a previsão

Municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais seguem em alerta amarelo nesta terça-feira e temperaturas devem cair a partir da quarta-feira

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2026 às 16h46 Atualizada em 01/09/2026 às 16h48
Formação de Ciclone e frente-fria mantêm região em alerta para tempestades; confira a previsão
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma segunda-feira marcada por temporais, vendavais, granizo e estragos em diferentes municípios, o Paraná ainda enfrenta condições de instabilidade nesta terça-feira (1º). A formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul e o avanço de sistemas associados mantêm áreas do Estado sob risco de novas tempestades antes da chegada de ar mais frio.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone extratropical organiza áreas de instabilidade e favorece a ocorrência de chuvas e trovoadas sobre partes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta terça-feira. No Paraná, a atenção se concentra principalmente sobre o extremo Norte, Leste e Litoral.

Municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais permanecem sob atenção após os fortes temporais registrados na segunda-feira, que deixaram árvores derrubadas, imóveis destelhados, estruturas danificadas e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes cidades da região.

Nesta terça-feira, ainda há condições para pancadas de chuva e trovoadas em áreas do Paraná. A circulação atmosférica associada ao ciclone mantém a possibilidade de instabilidades antes de uma mudança mais significativa no padrão do tempo.

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O cenário exige atenção principalmente depois dos danos provocados pelas tempestades de segunda-feira em municípios da região.

O Inmet mantém seus avisos meteorológicos atualizados conforme a evolução das condições atmosféricas. Em situações de tempestade, a recomendação é evitar áreas abertas e proximidade de árvores, estruturas frágeis, postes e fios de energia.

Depois da instabilidade, a principal mudança será nas temperaturas. Entre quarta-feira (2) e quinta-feira (3), o ciclone extratropical deve se afastar rapidamente da costa brasileira em direção ao Oceano Atlântico, enquanto um sistema de alta pressão avança pelo Centro-Sul do país.

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Esse movimento favorece a redução gradual da nebulosidade e a entrada de ar mais frio e seco, provocando queda nas temperaturas no Sul e também em partes do Sudeste e Centro-Oeste.

No Paraná, a mudança deverá ser percebida já na quarta-feira. Em Curitiba, por exemplo, a temperatura mínima prevista chega a 6°C, mostrando a intensidade do resfriamento esperado após a passagem das instabilidades.

Nas áreas mais elevadas da Região Sul, o Inmet aponta inclusive possibilidade de geada nas serras, enquanto a tendência para o Paraná é de tempo mais frio com o avanço da massa de ar seco.

Assim, depois de começar setembro sob condições de tempo severo, o Paraná deve passar por uma rápida mudança: a instabilidade perde força e o frio ganha espaço nos próximos dias.

Com informações de Bem Paraná.

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