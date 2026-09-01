Homem é encontrado morto em residência de Siqueira Campos

Corpo da vítima foi encaminhado ao IML e Polícia Civil investiga causa da morte

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Claret Coutinho
01/09/2026 às 16h45
Homem é encontrado morto em residência de Siqueira Campos
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi encontrado morto em sua residência no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O caso foi registrado na segunda-feira (31).

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De acordo com as informações divulgadas pelo radialista Claret Coutinho, a vítima foi identificada como Luiz Carlos Maciel, de 55 anos. Equipes policiais foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e a morte do homem foi confirmada.

Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o estado do corpo da vítima ou se havia sinais de violência. Luiz foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para realização de exames que apontem as causas da morte.

O corpo da vítima foi sepultado no Cemitério Municipal de Siqueira Campos. Não houve realização de velório.

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A equipe da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.

Foto: Divulgação.
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