Programa de Educação Fiscal chega às escolas municipais de Jaguariaíva

Iniciativa leva às salas de aula conteúdos relacionados à função social dos tributos, orçamento público, cidadania e uso responsável dos recursos públicos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
31/08/2026 às 15h44
Programa de Educação Fiscal chega às escolas municipais de Jaguariaíva
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da rede municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, estão participando da segunda edição do Programa de Educação Fiscal. A iniciativa leva às salas de aula conteúdos relacionados à função social dos tributos, orçamento público, cidadania e uso responsável dos recursos públicos.

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As atividades incluem a distribuição de cartilhas educativas e palestras ministradas pelo contador do município e professor Edson Naizer e pelo auditor fiscal da Receita Municipal, Eliel Mendes. O objetivo é aproximar os estudantes de temas ligados à administração pública e à importância dos tributos para a manutenção dos serviços oferecidos à população.

O programa é desenvolvido por meio de cooperação técnica entre o Ministério Público de Contas do Paraná (MPC-PR) e a Associação dos Auditores e Fiscais Tributários Municipais do Paraná (AFISCOPR), com apoio da Prefeitura de Jaguariaíva e de órgãos estaduais.

A abertura oficial desta edição ocorreu na última semana, na Escola Municipal Júlio de Mesquita Filho. O evento reuniu o prefeito Juca Sloboda, secretários municipais, representantes da área educacional, autoridades ligadas à administração tributária e alunos da rede municipal.

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Entre os participantes estiveram a secretária municipal de Educação, Hercília Mello, o secretário de Administração, Recursos Humanos e Receita Municipal, Eliel Mendes, que também atua como coordenador local do programa e presidente da AFISCOPR, além da auditora fiscal da Receita Estadual Mariana Della Valentina.

As ações serão encerradas com um concurso de redação voltado aos temas trabalhados durante o projeto. Os três estudantes com melhor desempenho receberão smartphones como premiação. Professores que se destacarem pelo engajamento nas atividades também serão premiados com R$ 1 mil.

Jaguariaíva tem papel de destaque na iniciativa. Em 2025, o município sediou o projeto-piloto da Educação Fiscal, experiência utilizada como referência para a continuidade e ampliação do programa.

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Foto: Divulgação.
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