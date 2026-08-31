Motorista fica ferido após carro invadir quintal de residência

Acidente aconteceu em Jaguariaíva e o condutor do veículo foi levado ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
31/08/2026 às 10h57
Motorista fica ferido após carro invadir quintal de residência
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA – Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia sair da pista e atingir o muro, o gradil e um poste de iluminação de uma residência em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 4h deste domingo (30), na Rua Major Vergílio, no bairro Cidade Alta.

Continua após a publicidade

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência envolveu um Volkswagen Jetta. Conforme os levantamentos realizados no local, o veículo colidiu inicialmente contra um poste de iluminação e, na sequência, atingiu o muro e o gradil de uma residência. Com a força do impacto, os airbags do motorista e do passageiro foram acionados.

Durante o atendimento da ocorrência, o condutor foi submetido à fiscalização e, segundo a PM, apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. O motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa, os policiais confeccionaram o termo de constatação e registraram a autuação prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa do condutor em realizar teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a verificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Continua após a publicidade

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no endereço para prestar atendimento à vítima. Após os procedimentos realizados no local, o motorista foi encaminhado pela Polícia Militar à 42ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), onde a ocorrência foi apresentada para as demais providências cabíveis.

As circunstâncias que levaram o veículo a sair da via e atingir a estrutura da residência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. Não foram divulgadas informações sobre outros feridos envolvidos na ocorrência.

Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 horas

Programa de Educação Fiscal chega às escolas municipais de Jaguariaíva

Iniciativa leva às salas de aula conteúdos relacionados à função social dos tributos, orçamento público, cidadania e uso responsável dos recursos públicos

 A vítima foi identificada como Henrique Brisola de Oliveira. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
CAMPOS GERAIS Há 3 dias

Empresário é encontrado morto dentro de quarto em Jaguariaíva

Henrique Brisola de Oliveira, de 37 anos, foi encontrado sem vida sobre a cama; Polícia Científica foi acionada e causa da morte será investigada

 De acordo com a GCM, foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra o homem. Foto: GCM
VIOLÊNCIA Há 4 dias

Vizinhos salvam mulher que foi agredida e perseguida por homem em Jaguariaíva

Vítima sofreu ferimento na testa, conseguiu fugir de casa e pediu socorro; suspeito de 54 anos foi contido pelos vizinhos até a chegada da GCM

 Foto: Reprodução/Prefeitura de Jaguariaíva
TRAGÉDIA Há 5 dias

Jovem encontrado morto em cachoeira era servidor da Prefeitura de Jaguariaíva

Vítima foi identificada como André Luiz Bryk Filho, de 24 anos; jovem trabalhava como operador de projetor cinematográfico e estava desaparecido desde terça-feira (25)

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
JAGUARIAÍVA Há 5 dias

Jovem é encontrado morto em cachoeira da região

Situação foi registrada na manhã desta quarta-feira em Jaguariaíva na cachoeira do Butiá

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
CURTO MANDATO Há 14 minutos

Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito
A BOLA VAI ROLAR Há 54 minutos

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 hora

Temporais voltam a causar prejuízos e colocam municípios da região em alerta para tempestades
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

TSE suspende campanha de Renan Santos à Presidência
DECISÃO JUDICIAL Há 2 horas

Justiça determina interdição de lar de idosos no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados