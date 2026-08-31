Motorista fica ferido após carro invadir quintal de residência

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA – Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia sair da pista e atingir o muro, o gradil e um poste de iluminação de uma residência em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 4h deste domingo (30), na Rua Major Vergílio, no bairro Cidade Alta.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência envolveu um Volkswagen Jetta. Conforme os levantamentos realizados no local, o veículo colidiu inicialmente contra um poste de iluminação e, na sequência, atingiu o muro e o gradil de uma residência. Com a força do impacto, os airbags do motorista e do passageiro foram acionados.

Durante o atendimento da ocorrência, o condutor foi submetido à fiscalização e, segundo a PM, apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. O motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa, os policiais confeccionaram o termo de constatação e registraram a autuação prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa do condutor em realizar teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a verificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no endereço para prestar atendimento à vítima. Após os procedimentos realizados no local, o motorista foi encaminhado pela Polícia Militar à 42ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), onde a ocorrência foi apresentada para as demais providências cabíveis.

As circunstâncias que levaram o veículo a sair da via e atingir a estrutura da residência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. Não foram divulgadas informações sobre outros feridos envolvidos na ocorrência.