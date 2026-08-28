Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Um cabeleireiro foi encontrado morto dentro do próprio salão de beleza na manhã desta sexta-feira (28), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. O corpo estava em avançado estado de decomposição, indicando que a morte pode ter ocorrido alguns dias antes de ser descoberta.

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O caso foi registrado em um imóvel localizado na Avenida Azarias Vieira de Rezende, na região central da cidade. O estabelecimento onde o homem trabalhava também servia como sua residência e funcionava na parte superior de um lava-car.

Conforme informações divulgadas pelo comunicador Cléverson Rodrigues, pessoas próximas estranharam a ausência do cabeleireiro, que não era visto havia alguns dias. Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas por volta das 8h20.

Ao chegarem ao endereço, as equipes encontraram o imóvel fechado. Foi necessário romper um cadeado para conseguir acessar o interior do local. Durante a averiguação, o homem foi encontrado sem vida sobre uma cama.

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O estado de decomposição em que o corpo foi localizado levantou a possibilidade de que o cabeleireiro já estivesse morto havia alguns dias. A confirmação do período aproximado e da causa da morte, no entanto, dependerá dos exames realizados pelos órgãos responsáveis.

Segundo as informações preliminares repassadas pelas equipes que atenderam a ocorrência, não foram encontradas marcas aparentes de violência no corpo.

Após a constatação do óbito, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica. O corpo foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais, que deverão auxiliar na identificação da causa da morte.

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Até a publicação desta reportagem, o nome do cabeleireiro ainda não havia sido oficialmente divulgado. As circunstâncias da morte serão apuradas pela Polícia Civil.

Com informações do Portal Curiúva e Cléverson Rodrigues Rádio.