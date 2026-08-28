Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região

Corpo estava em avançado estado de decomposição e, segundo informações apuradas no local, não apresentava sinais aparentes de violência. Caso aconteceu em Bandeirantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2026 às 17h27
Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região
Foto: Cléverson Rodrigues Rádio

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Um cabeleireiro foi encontrado morto dentro do próprio salão de beleza na manhã desta sexta-feira (28), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. O corpo estava em avançado estado de decomposição, indicando que a morte pode ter ocorrido alguns dias antes de ser descoberta.

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O caso foi registrado em um imóvel localizado na Avenida Azarias Vieira de Rezende, na região central da cidade. O estabelecimento onde o homem trabalhava também servia como sua residência e funcionava na parte superior de um lava-car.

Conforme informações divulgadas pelo comunicador Cléverson Rodrigues, pessoas próximas estranharam a ausência do cabeleireiro, que não era visto havia alguns dias. Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas por volta das 8h20.

Ao chegarem ao endereço, as equipes encontraram o imóvel fechado. Foi necessário romper um cadeado para conseguir acessar o interior do local. Durante a averiguação, o homem foi encontrado sem vida sobre uma cama.

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O estado de decomposição em que o corpo foi localizado levantou a possibilidade de que o cabeleireiro já estivesse morto havia alguns dias. A confirmação do período aproximado e da causa da morte, no entanto, dependerá dos exames realizados pelos órgãos responsáveis.

Segundo as informações preliminares repassadas pelas equipes que atenderam a ocorrência, não foram encontradas marcas aparentes de violência no corpo.

Após a constatação do óbito, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica. O corpo foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais, que deverão auxiliar na identificação da causa da morte.

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Até a publicação desta reportagem, o nome do cabeleireiro ainda não havia sido oficialmente divulgado. As circunstâncias da morte serão apuradas pela Polícia Civil.

Com informações do Portal Curiúva e Cléverson Rodrigues Rádio.

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