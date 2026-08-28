Mais de 210 cidades do Paraná entram em alerta de tempestades neste fim de semana; veja a lista

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O último fim de semana de agosto será marcado por calor, ventos fortes e risco de tempestades em grande parte do Paraná. Alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atingem mais de 210 municípios já nesta sexta-feira (28) e permanecem válidos durante o sábado (29) e domingo (30).

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Nesta sexta-feira, 214 municípios paranaenses estão incluídos no alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. A área abrange principalmente as regiões Centro-Sul, Oeste, Sudoeste, Campos Gerais e parte da Região Metropolitana de Curitiba.

A situação exige atenção ainda maior em 20 municípios do Sul e Sudoeste, que aparecem sob alerta laranja, de maior intensidade.

No sábado e domingo, a instabilidade avança e os avisos passam a alcançar uma parcela ainda maior do Paraná. Segundo a previsão, 341 municípios podem ficar dentro da área de alerta durante o fim de semana, ficando de fora principalmente localidades próximas à divisa com São Paulo.

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Calor, vento e tempestades

A mudança no tempo ocorre em meio a temperaturas elevadas. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem ficar próximos ou acima dos 30°C em praticamente todas as regiões.

Nesta sexta-feira, ventos de norte e noroeste ganham intensidade entre o fim da manhã e a tarde, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h em diferentes pontos do Estado.

Também há possibilidade de chuva rápida e localizada durante os períodos de maior aquecimento, especialmente nas proximidades de serras e vales de rios do Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. No fim da noite, novas áreas de instabilidade devem atingir principalmente Oeste, Sudoeste e Sul e continuar durante a madrugada.

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Sábado terá aumento da instabilidade

O cenário se intensifica no sábado devido à atuação de um sistema frontal sobre a Região Sul e de uma área de baixa pressão posicionada sobre o Paraguai.

A combinação aumenta a entrada de umidade no Paraná e, associada às altas temperaturas, cria condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade.

Nas regiões próximas a Santa Catarina, a chuva pode ocorrer em diferentes momentos. Nas demais áreas, a tendência é de precipitações principalmente a partir da tarde, com possibilidade de tempestades pontualmente fortes.

Enquanto isso, a faixa Norte continuará enfrentando calor intenso, com temperaturas ultrapassando facilmente os 30°C.

Domingo continua com risco de temporais

A instabilidade não deve dar trégua no domingo (30). A permanência do sistema de baixa pressão sobre o Paraguai continuará favorecendo o transporte de calor e umidade para o Paraná.

Esse cenário mantém condições para a formação de tempestades em diferentes regiões ao longo do dia.

Alerta laranja: 20 cidades nesta sexta-feira (28)

O alerta de maior intensidade atinge os seguintes municípios:

Barracão Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Clevelândia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Flor da Serra do Sul Francisco Beltrão General Carneiro Honório Serpa Itapejara d'Oeste Manfrinópolis Mangueirinha Mariópolis Marmeleiro Palmas Pato Branco Renascença Salgado Filho Vitorino

Alerta laranja no sábado (29) e domingo (30)

Para sábado e domingo, nove municípios permanecem na área de alerta laranja:

Clevelândia Coronel Domingos Soares Flor da Serra do Sul General Carneiro Mariópolis Marmeleiro Palmas Renascença Vitorino

Alerta amarelo: 214 cidades nesta sexta-feira (28)

Confira a relação dos municípios incluídos no alerta de perigo potencial para tempestades:

Agudos do Sul Altamira do Paraná Alto Piquiri Ampére Anahy Antônio Olinto Arapuã Araruna Araucária Ariranha do Ivaí Assis Chateaubriand Balsa Nova Barbosa Ferraz Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo do Tenente Campo Largo Campo Mourão Cândido de Abreu Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Carambeí Cascavel Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Cianorte Clevelândia Contenda Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruz Machado Cruzmaltina Curitiba Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Enéas Marques Entre Rios do Oeste Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fazenda Rio Grande Fênix Fernandes Pinheiro Flor da Serra do Sul Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guamiranga Guaraniaçu Guarapuava Guaratuba Honório Serpa Ibema Iguatu Imbaú Imbituva Inácio Martins Ipiranga Iporã Iracema do Oeste Irati Iretama Itaipulândia Itapejara d'Oeste Ivaí Ivaiporã Janiópolis Jardim Alegre Jesuítas Juranda Kaloré Lapa Laranjal Laranjeiras do Sul Lidianópolis Lindoeste Luiziana Lunardelli Mallet Mamborê Mandirituba Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Mariluz Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Matelândia Mato Rico Medianeira Mercedes Missal Moreira Sales Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Rosa Nova Tebas Ortigueira Ouro Verde do Oeste Palmas Palmeira Palmital Palotina Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Peabiru Perobal Pérola d'Oeste Piên Pinhal de São Bento Pinhão Pitanga Planalto Ponta Grossa Porto Amazonas Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Quinta do Sol Quitandinha Ramilândia Rancho Alegre D'Oeste Realeza Rebouças Renascença Reserva Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Rio Negro Roncador Rosário do Ivaí Salgado Filho Salto do Lontra Santa Helena Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São João São João do Ivaí São João do Triunfo São Jorge d'Oeste São José das Palmeiras São José dos Pinhais São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sulina Teixeira Soares Terra Roxa Tibagi Tijucas do Sul Toledo Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino

A tendência é de que as condições meteorológicas mudem ao longo do fim de semana, por isso os moradores das áreas sob aviso devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia.