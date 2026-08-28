Mais de 210 cidades do Paraná entram em alerta de tempestades neste fim de semana; veja a lista

Avisos do Inmet começam nesta sexta-feira (28) e seguem até domingo (30); parte do Estado está sob alerta laranja, enquanto calor pode superar os 30°C

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2026 às 10h05
Mais de 210 cidades do Paraná entram em alerta de tempestades neste fim de semana; veja a lista
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O último fim de semana de agosto será marcado por calor, ventos fortes e risco de tempestades em grande parte do Paraná. Alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atingem mais de 210 municípios já nesta sexta-feira (28) e permanecem válidos durante o sábado (29) e domingo (30).

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Nesta sexta-feira, 214 municípios paranaenses estão incluídos no alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. A área abrange principalmente as regiões Centro-Sul, Oeste, Sudoeste, Campos Gerais e parte da Região Metropolitana de Curitiba.

A situação exige atenção ainda maior em 20 municípios do Sul e Sudoeste, que aparecem sob alerta laranja, de maior intensidade.

No sábado e domingo, a instabilidade avança e os avisos passam a alcançar uma parcela ainda maior do Paraná. Segundo a previsão, 341 municípios podem ficar dentro da área de alerta durante o fim de semana, ficando de fora principalmente localidades próximas à divisa com São Paulo.

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Calor, vento e tempestades

A mudança no tempo ocorre em meio a temperaturas elevadas. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem ficar próximos ou acima dos 30°C em praticamente todas as regiões.

Nesta sexta-feira, ventos de norte e noroeste ganham intensidade entre o fim da manhã e a tarde, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h em diferentes pontos do Estado.

Também há possibilidade de chuva rápida e localizada durante os períodos de maior aquecimento, especialmente nas proximidades de serras e vales de rios do Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. No fim da noite, novas áreas de instabilidade devem atingir principalmente Oeste, Sudoeste e Sul e continuar durante a madrugada.

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Sábado terá aumento da instabilidade

O cenário se intensifica no sábado devido à atuação de um sistema frontal sobre a Região Sul e de uma área de baixa pressão posicionada sobre o Paraguai.

A combinação aumenta a entrada de umidade no Paraná e, associada às altas temperaturas, cria condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade.

Nas regiões próximas a Santa Catarina, a chuva pode ocorrer em diferentes momentos. Nas demais áreas, a tendência é de precipitações principalmente a partir da tarde, com possibilidade de tempestades pontualmente fortes.

Enquanto isso, a faixa Norte continuará enfrentando calor intenso, com temperaturas ultrapassando facilmente os 30°C.

Domingo continua com risco de temporais

A instabilidade não deve dar trégua no domingo (30). A permanência do sistema de baixa pressão sobre o Paraguai continuará favorecendo o transporte de calor e umidade para o Paraná.

Esse cenário mantém condições para a formação de tempestades em diferentes regiões ao longo do dia.

Alerta laranja: 20 cidades nesta sexta-feira (28)

O alerta de maior intensidade atinge os seguintes municípios:

  1. Barracão
  2. Bom Jesus do Sul
  3. Bom Sucesso do Sul
  4. Clevelândia
  5. Coronel Domingos Soares
  6. Coronel Vivida
  7. Flor da Serra do Sul
  8. Francisco Beltrão
  9. General Carneiro
  10. Honório Serpa
  11. Itapejara d'Oeste
  12. Manfrinópolis
  13. Mangueirinha
  14. Mariópolis
  15. Marmeleiro
  16. Palmas
  17. Pato Branco
  18. Renascença
  19. Salgado Filho
  20. Vitorino

Alerta laranja no sábado (29) e domingo (30)

Para sábado e domingo, nove municípios permanecem na área de alerta laranja:

  1. Clevelândia
  2. Coronel Domingos Soares
  3. Flor da Serra do Sul
  4. General Carneiro
  5. Mariópolis
  6. Marmeleiro
  7. Palmas
  8. Renascença
  9. Vitorino

Alerta amarelo: 214 cidades nesta sexta-feira (28)

Confira a relação dos municípios incluídos no alerta de perigo potencial para tempestades:

  1. Agudos do Sul
  2. Altamira do Paraná
  3. Alto Piquiri
  4. Ampére
  5. Anahy
  6. Antônio Olinto
  7. Arapuã
  8. Araruna
  9. Araucária
  10. Ariranha do Ivaí
  11. Assis Chateaubriand
  12. Balsa Nova
  13. Barbosa Ferraz
  14. Barracão
  15. Bela Vista da Caroba
  16. Bituruna
  17. Boa Esperança
  18. Boa Esperança do Iguaçu
  19. Boa Ventura de São Roque
  20. Boa Vista da Aparecida
  21. Bom Jesus do Sul
  22. Bom Sucesso do Sul
  23. Borrazópolis
  24. Braganey
  25. Brasilândia do Sul
  26. Cafelândia
  27. Cafezal do Sul
  28. Campina da Lagoa
  29. Campina do Simão
  30. Campo Bonito
  31. Campo do Tenente
  32. Campo Largo
  33. Campo Mourão
  34. Cândido de Abreu
  35. Candói
  36. Cantagalo
  37. Capanema
  38. Capitão Leônidas Marques
  39. Carambeí
  40. Cascavel
  41. Catanduvas
  42. Céu Azul
  43. Chopinzinho
  44. Cianorte
  45. Clevelândia
  46. Contenda
  47. Corbélia
  48. Coronel Domingos Soares
  49. Coronel Vivida
  50. Corumbataí do Sul
  51. Cruzeiro do Iguaçu
  52. Cruzeiro do Oeste
  53. Cruz Machado
  54. Cruzmaltina
  55. Curitiba
  56. Diamante D'Oeste
  57. Diamante do Sul
  58. Dois Vizinhos
  59. Enéas Marques
  60. Entre Rios do Oeste
  61. Espigão Alto do Iguaçu
  62. Farol
  63. Faxinal
  64. Fazenda Rio Grande
  65. Fênix
  66. Fernandes Pinheiro
  67. Flor da Serra do Sul
  68. Formosa do Oeste
  69. Foz do Iguaçu
  70. Foz do Jordão
  71. Francisco Alves
  72. Francisco Beltrão
  73. General Carneiro
  74. Godoy Moreira
  75. Goioerê
  76. Goioxim
  77. Grandes Rios
  78. Guaíra
  79. Guamiranga
  80. Guaraniaçu
  81. Guarapuava
  82. Guaratuba
  83. Honório Serpa
  84. Ibema
  85. Iguatu
  86. Imbaú
  87. Imbituva
  88. Inácio Martins
  89. Ipiranga
  90. Iporã
  91. Iracema do Oeste
  92. Irati
  93. Iretama
  94. Itaipulândia
  95. Itapejara d'Oeste
  96. Ivaí
  97. Ivaiporã
  98. Janiópolis
  99. Jardim Alegre
  100. Jesuítas
  101. Juranda
  102. Kaloré
  103. Lapa
  104. Laranjal
  105. Laranjeiras do Sul
  106. Lidianópolis
  107. Lindoeste
  108. Luiziana
  109. Lunardelli
  110. Mallet
  111. Mamborê
  112. Mandirituba
  113. Manfrinópolis
  114. Mangueirinha
  115. Manoel Ribas
  116. Marechal Cândido Rondon
  117. Mariluz
  118. Mariópolis
  119. Maripá
  120. Marmeleiro
  121. Marquinho
  122. Matelândia
  123. Mato Rico
  124. Medianeira
  125. Mercedes
  126. Missal
  127. Moreira Sales
  128. Nova Aurora
  129. Nova Cantu
  130. Nova Esperança do Sudoeste
  131. Nova Laranjeiras
  132. Nova Prata do Iguaçu
  133. Nova Santa Rosa
  134. Nova Tebas
  135. Ortigueira
  136. Ouro Verde do Oeste
  137. Palmas
  138. Palmeira
  139. Palmital
  140. Palotina
  141. Pato Bragado
  142. Pato Branco
  143. Paula Freitas
  144. Paulo Frontin
  145. Peabiru
  146. Perobal
  147. Pérola d'Oeste
  148. Piên
  149. Pinhal de São Bento
  150. Pinhão
  151. Pitanga
  152. Planalto
  153. Ponta Grossa
  154. Porto Amazonas
  155. Porto Barreiro
  156. Porto Vitória
  157. Pranchita
  158. Prudentópolis
  159. Quarto Centenário
  160. Quatro Pontes
  161. Quedas do Iguaçu
  162. Quinta do Sol
  163. Quitandinha
  164. Ramilândia
  165. Rancho Alegre D'Oeste
  166. Realeza
  167. Rebouças
  168. Renascença
  169. Reserva
  170. Reserva do Iguaçu
  171. Rio Azul
  172. Rio Bonito do Iguaçu
  173. Rio Branco do Ivaí
  174. Rio Negro
  175. Roncador
  176. Rosário do Ivaí
  177. Salgado Filho
  178. Salto do Lontra
  179. Santa Helena
  180. Santa Izabel do Oeste
  181. Santa Lúcia
  182. Santa Maria do Oeste
  183. Santa Tereza do Oeste
  184. Santa Terezinha de Itaipu
  185. Santo Antônio do Sudoeste
  186. São João
  187. São João do Ivaí
  188. São João do Triunfo
  189. São Jorge d'Oeste
  190. São José das Palmeiras
  191. São José dos Pinhais
  192. São Mateus do Sul
  193. São Miguel do Iguaçu
  194. São Pedro do Iguaçu
  195. São Pedro do Ivaí
  196. Saudade do Iguaçu
  197. Serranópolis do Iguaçu
  198. Sulina
  199. Teixeira Soares
  200. Terra Roxa
  201. Tibagi
  202. Tijucas do Sul
  203. Toledo
  204. Três Barras do Paraná
  205. Tuneiras do Oeste
  206. Tupãssi
  207. Turvo
  208. Ubiratã
  209. Umuarama
  210. União da Vitória
  211. Vera Cruz do Oeste
  212. Verê
  213. Virmond
  214. Vitorino

A tendência é de que as condições meteorológicas mudem ao longo do fim de semana, por isso os moradores das áreas sob aviso devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia.

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