Mais de 210 cidades do Paraná entram em alerta de tempestades neste fim de semana; veja a lista

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
O último fim de semana de agosto será marcado por calor, ventos fortes e risco de tempestades em grande parte do Paraná. Alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atingem mais de 210 municípios já nesta sexta-feira (28) e permanecem válidos durante o sábado (29) e domingo (30).
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Nesta sexta-feira, 214 municípios paranaenses estão incluídos no alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. A área abrange principalmente as regiões Centro-Sul, Oeste, Sudoeste, Campos Gerais e parte da Região Metropolitana de Curitiba.
A situação exige atenção ainda maior em 20 municípios do Sul e Sudoeste, que aparecem sob alerta laranja, de maior intensidade.
No sábado e domingo, a instabilidade avança e os avisos passam a alcançar uma parcela ainda maior do Paraná. Segundo a previsão, 341 municípios podem ficar dentro da área de alerta durante o fim de semana, ficando de fora principalmente localidades próximas à divisa com São Paulo.
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Calor, vento e tempestades
A mudança no tempo ocorre em meio a temperaturas elevadas. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem ficar próximos ou acima dos 30°C em praticamente todas as regiões.
Nesta sexta-feira, ventos de norte e noroeste ganham intensidade entre o fim da manhã e a tarde, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h em diferentes pontos do Estado.
Também há possibilidade de chuva rápida e localizada durante os períodos de maior aquecimento, especialmente nas proximidades de serras e vales de rios do Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. No fim da noite, novas áreas de instabilidade devem atingir principalmente Oeste, Sudoeste e Sul e continuar durante a madrugada.
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Sábado terá aumento da instabilidade
O cenário se intensifica no sábado devido à atuação de um sistema frontal sobre a Região Sul e de uma área de baixa pressão posicionada sobre o Paraguai.
A combinação aumenta a entrada de umidade no Paraná e, associada às altas temperaturas, cria condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade.
Nas regiões próximas a Santa Catarina, a chuva pode ocorrer em diferentes momentos. Nas demais áreas, a tendência é de precipitações principalmente a partir da tarde, com possibilidade de tempestades pontualmente fortes.
Enquanto isso, a faixa Norte continuará enfrentando calor intenso, com temperaturas ultrapassando facilmente os 30°C.
Domingo continua com risco de temporais
A instabilidade não deve dar trégua no domingo (30). A permanência do sistema de baixa pressão sobre o Paraguai continuará favorecendo o transporte de calor e umidade para o Paraná.
Esse cenário mantém condições para a formação de tempestades em diferentes regiões ao longo do dia.
Alerta laranja: 20 cidades nesta sexta-feira (28)
O alerta de maior intensidade atinge os seguintes municípios:
- Barracão
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Clevelândia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Flor da Serra do Sul
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Honório Serpa
- Itapejara d'Oeste
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Palmas
- Pato Branco
- Renascença
- Salgado Filho
- Vitorino
Alerta laranja no sábado (29) e domingo (30)
Para sábado e domingo, nove municípios permanecem na área de alerta laranja:
- Clevelândia
- Coronel Domingos Soares
- Flor da Serra do Sul
- General Carneiro
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Palmas
- Renascença
- Vitorino
Alerta amarelo: 214 cidades nesta sexta-feira (28)
Confira a relação dos municípios incluídos no alerta de perigo potencial para tempestades:
- Agudos do Sul
- Altamira do Paraná
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Antônio Olinto
- Arapuã
- Araruna
- Araucária
- Ariranha do Ivaí
- Assis Chateaubriand
- Balsa Nova
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Carambeí
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Clevelândia
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Curitiba
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fazenda Rio Grande
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guamiranga
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibema
- Iguatu
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Ivaí
- Ivaiporã
- Janiópolis
- Jardim Alegre
- Jesuítas
- Juranda
- Kaloré
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Luiziana
- Lunardelli
- Mallet
- Mamborê
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Moreira Sales
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ortigueira
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planalto
- Ponta Grossa
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Quinta do Sol
- Quitandinha
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Negro
- Roncador
- Rosário do Ivaí
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Ivaí
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São José das Palmeiras
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Teixeira Soares
- Terra Roxa
- Tibagi
- Tijucas do Sul
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
A tendência é de que as condições meteorológicas mudem ao longo do fim de semana, por isso os moradores das áreas sob aviso devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia.