Pedágio fica mais caro em cinco praças do Paraná a partir desta sexta-feira

Reajuste médio de 5,3% entrou em vigor à 0h desta sexta-feira (28) e atinge praças instaladas nas BRs 277 e 476; tarifas para carros chegam a R$ 12,90

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2026 às 10h03
Pedágio fica mais caro em cinco praças do Paraná a partir desta sexta-feira
Pedágio Lapa — Foto: Via Araucária

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Motoristas que trafegam por importantes rodovias do Paraná passaram a pagar mais caro pelo pedágio a partir desta sexta-feira (28). As tarifas foram reajustadas nas cinco praças administradas pela Via Araucária, com aumento médio de 5,3% nos valores cobrados.

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Os novos preços entraram em vigor à 0h e atingem praças localizadas em São Luiz do Purunã, Porto Amazonas, Irati, Imbituva e Lapa. Para veículos leves, as tarifas agora variam entre R$ 9,80 e R$ 12,90, dependendo do trecho.

O reajuste está previsto no contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e foi autorizado por meio de publicação no Diário Oficial da União.

Segundo a concessionária, a atualização dos valores leva em consideração a variação anual de índices econômicos e outros fatores técnicos estabelecidos no contrato de concessão. A empresa administra aproximadamente 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná.

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Veja quanto custa o pedágio a partir desta sexta-feira

Para automóveis, caminhonetes e furgões, enquadrados na Categoria 1, os valores passaram a ser os seguintes:

  • São Luiz do Purunã (BR-277): de R$ 9,30 para R$ 9,80;
  • Porto Amazonas (BR-277): de R$ 11,70 para R$ 12,30;
  • Irati (BR-277): de R$ 10,90 para R$ 11,50;
  • Imbituva (BR-277): de R$ 10,70 para R$ 11,30;
  • Lapa (BR-476): de R$ 12,30 para R$ 12,90.

Na prática, o aumento para veículos leves varia de R$ 0,50 a R$ 0,60 por passagem. O maior valor entre as cinco praças é registrado na Lapa, onde a cobrança passou a ser de R$ 12,90.

Motoristas com TAG podem pagar menos

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Mesmo com o reajuste, continuam valendo os descontos previstos no contrato para usuários de sistemas de pagamento eletrônico.

O Desconto Básico de Tarifa (DBT) concede 5% de redução no valor do pedágio para veículos leves que utilizam TAG.

Com informações de G1 Paraná.

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