Homem que pediu dinheiro a idoso é preso com celular furtado e faca no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O homem suspeito de furtar o celular de um idoso de 63 anos em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, foi preso pela Polícia Militar cerca de duas horas depois do crime. O suspeito, de 53 anos, foi encontrado com o aparelho da vítima dentro de uma sacola e ainda carregava uma faca na cintura.

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A prisão aconteceu por volta das 18h35 desta quinta-feira (27), durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Bento Ferraz de Campos, mesma via onde o furto havia sido registrado anteriormente.

Conforme o relatório policial, a equipe avistou um homem com características semelhantes às repassadas pela vítima e decidiu realizar a abordagem.

Segundo a PM, o suspeito não obedeceu às ordens dos policiais, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para colocá-lo em posição de revista.

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Durante a busca pessoal, os agentes encontraram uma faca de serra na cintura do homem. A equipe também verificou uma sacola que estava com ele e encontrou um aparelho celular com as mesmas características daquele que havia sido furtado horas antes.

Vítima reconheceu celular

Diante da descoberta, os policiais entraram em contato com o idoso vítima do furto. Ele compareceu ao local da abordagem e reconheceu o aparelho encontrado com o suspeito como sendo de sua propriedade.

O furto havia ocorrido por volta das 16h27, enquanto o idoso realizava entregas próximo a um supermercado quando foi abordado por um homem pedindo dinheiro. Após negar o pedido e seguir trabalhando, ele percebeu, minutos depois, que seu celular havia desaparecido e acionou a polícia.

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Com a localização do aparelho e o reconhecimento feito pela vítima, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.