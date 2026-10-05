Cornélio Procópio foi a cidade da região que mais votou em Sergio Moro para governador

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Cornélio Procópio foi a cidade do Norte Pioneiro onde Sergio Moro (PL) conquistou sua maior votação proporcional na disputa pelo Governo do Paraná. Eleito governador no domingo (4), Moro recebeu 13.715 votos no município, alcançando 55,31% dos votos válidos.

O desempenho do candidato em Cornélio Procópio ficou acima do registrado em todo o Paraná. No Estado, Moro foi eleito com 50,10% dos votos válidos, somando 3.127.911 votos.

Em Cornélio Procópio, a vantagem sobre os adversários também foi expressiva. Requião Filho (PDT) terminou na segunda colocação, com 5.772 votos, correspondentes a 23,28% dos votos válidos.

Sandro Alex (PSD), que ficou em segundo lugar na disputa estadual, apareceu apenas na terceira posição entre os eleitores de Cornélio Procópio. Ele recebeu 5.096 votos, ou 20,55%.

Moro teve mais da metade dos votos

Somados, os votos de Requião Filho e Sandro Alex chegaram a 10.868. Mesmo assim, o número ficou 2.847 votos abaixo dos 13.715 conquistados por Moro no município.

Os demais candidatos ao Governo do Estado tiveram participação pequena no resultado e, individualmente, ficaram abaixo de 1% dos votos válidos em Cornélio Procópio.

Além dos votos destinados aos candidatos, 973 eleitores votaram em branco para governador, representando 3,61% dos que compareceram às urnas. Outros 1.178 eleitores anularam o voto, equivalente a 4,37% do comparecimento.

Mais de 8 mil eleitores não foram às urnas

Cornélio Procópio tinha 35.102 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. Destes, 26.949 compareceram às urnas, o equivalente a 76,77% do eleitorado.

Outros 8.153 eleitores não participaram da votação, fazendo com que a abstenção chegasse a 23,23%.

O resultado colocou Cornélio Procópio como o principal reduto de Sergio Moro no Norte Pioneiro na eleição para governador. Além de vencer no município, o candidato do PL abriu mais de 31 pontos percentuais de vantagem sobre Requião Filho, segundo colocado na cidade.