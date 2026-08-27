Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados

Estudo aponta o crescimento de 45% na nota obtida pelo estado em relação à edição de 2025, subindo de 48,8 pontos para 70,8. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Paraná registrou o maior avanço no Ranking de Competitividade dos Estados 2026 com o pilar de Segurança Pública, saltando seis posições, do 10º para o 4º lugar nacional entre os mais bem posicionados do país nesse quesito. Elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria, o estudo aponta o crescimento de 45% na nota obtida pelo estado em relação à edição de 2025, subindo de 48,8 pontos para 70,8 e consolidando um expressivo aumento neste indicador.

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O levantamento destaca avanços do Paraná em diferentes indicadores que compõem o pilar de Segurança Pública. Um dos destaques foi o indicador de Feminicídios, no qual o avanço foi de dez posições no ranking nacional. O Paraná registrou uma queda de 20% nos feminicídios em 2025, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná (Sesp).

Outro ponto importante foi o desempenho no item Mortes a Esclarecer, onde o estado subiu 11 posições, mostrando a alta capacidade de resolução de crimes no Paraná. Em termos de homicídios, o estado do Paraná registrou em 2025 uma redução de 24% nas ocorrências.

O estado também melhorou seu desempenho no indicador que avalia a atuação do sistema de justiça criminal, calculado a partir da proporção da população prisional acusada de homicídio em relação ao total de homicídios registrados. Nesse quesito, o Paraná avançou cinco posições. Esse indicador do ranking também serve para avaliar a capacidade de resposta, eficiência e resolutividade do aparato de segurança e do poder judiciário de cada estado na punição do crime de homicídio.

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Em segurança patrimonial, o estado também foi bem e ganhou uma posição. Esse indicador considera os registros de roubos a cada 100 mil habitantes entre as 27 unidades federativas do país. De acordo com os números da Sesp, a quantidade de roubos caiu 18% no Paraná no ano passado.

O RANKING

O Ranking de Competitividade dos Estados 2026 analisa o desempenho dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal com base em 100 indicadores distribuídos em pilares estratégicos, como Segurança Pública, Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

Além do avanço em Segurança Pública, o Paraná também se destacou em outros pilares do estudo e integra o top 3 dos estados mais competitivos do país no âmbito geral. O Estado ocupa a 3ª posição em Infraestrutura e Sustentabilidade Ambiental; a 4ª em Capital Humano e Segurança Pública; a 5ª em Inovação e Sustentabilidade Social; a 6ª em Educação e Solidez Fiscal; a 7ª em Potencial de Mercado; e a 8ª em Eficiência da Máquina Pública.