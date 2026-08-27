Vizinhos salvam mulher que foi agredida e perseguida por homem em Jaguariaíva

De acordo com a GCM, foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra o homem. Foto: GCM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma mulher foi salva por vizinhos após ser agredida e perseguida pelo próprio companheiro, que estaria embriagado, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), quando a vítima conseguiu escapar da residência e correr em busca de ajuda. O homem ainda teria saído atrás dela, mas foi impedido por moradores de se aproximar até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM).

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De acordo com as informações da GCM, o caso aconteceu no bairro Vila Pinheiro, onde uma equipe foi acionada para atender à ocorrência de violência doméstica. No local, os agentes constataram que o suspeito, de 54 anos, estava em estado de embriaguez.

Conforme o relato da ocorrência, ele teria agredido a companheira utilizando uma bolsa que continha objetos pesados. Os golpes provocaram ferimentos na testa da vítima.

Além da agressão física, o homem também teria ameaçado e ofendido a mulher. Ainda segundo a GCM, em determinado momento ele pulou o muro da residência contra a vontade da companheira.

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Vítima conseguiu fugir

Durante a situação, a mulher conseguiu deixar o local e correu em busca de ajuda. Ela pediu socorro aos vizinhos, mas teria sido perseguida pelo suspeito.

Pessoas que estavam nas proximidades intervieram e impediram que o homem voltasse a se aproximar da vítima. Pouco depois, a equipe da Guarda Municipal chegou ao local e deu voz de prisão ao suspeito.

O homem e a mulher foram encaminhados ao Hospital Carolina Lupion para a realização dos procedimentos e elaboração dos laudos de lesão. Na sequência, foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Jaguariaíva.

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De acordo com a GCM, foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra o homem. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permaneceu à disposição da Justiça.