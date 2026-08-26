Jovem encontrado morto em cachoeira era servidor da Prefeitura de Jaguariaíva

Vítima foi identificada como André Luiz Bryk Filho, de 24 anos; jovem trabalhava como operador de projetor cinematográfico e estava desaparecido desde terça-feira (25)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/08/2026 às 16h35
Jovem encontrado morto em cachoeira era servidor da Prefeitura de Jaguariaíva
Foto: Reprodução/Prefeitura de Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Foi identificado como André Luiz Bryk Filho, de 24 anos, o jovem encontrado morto na região da Cachoeira do Butiá, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, na manhã desta quarta-feira (26). André era servidor da Prefeitura e atuava como operador de projetor cinematográfico no município.

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De acordo com informações divulgadas pelo portal A Rede, o corpo foi localizado em uma área de mata próxima à cachoeira, na zona rural de Jaguariaíva. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, diante da confirmação da morte, outras forças de segurança também passaram a atuar no local.

As características da região tornaram a operação de retirada do corpo mais complexa. Por se tratar de uma área de mata e de difícil acesso, as equipes precisaram realizar uma força-tarefa para chegar até o ponto onde o jovem estava. Técnicas de rapel teriam sido utilizadas durante o resgate.

Equipes das polícias Civil e Militar também acompanharam a ocorrência. Após a retirada, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa para os procedimentos necessários.

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Jovem estava desaparecido

Segundo as informações apuradas até o momento, familiares relataram que André havia saído de casa nesta terça-feira (25) para participar de um curso, mas não retornou. A ausência mobilizou buscas pelo jovem.

Durante as diligências, o veículo de André foi encontrado nas proximidades do acesso à Cachoeira do Butiá. Posteriormente, o corpo do jovem foi localizado na região.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, responsável por apurar a dinâmica dos fatos e determinar o que aconteceu. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a hipótese de acidente ou eventual envolvimento de terceiros.

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Prefeitura lamenta morte do servidor

Na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura de Jaguariaíva publicou uma nota de pesar pela morte de André. O jovem integrava o quadro de servidores municipais desde 2024.

“A Prefeitura de Jaguariaíva manifesta profundo pesar pelo falecimento de André Luiz Bryk Filho, operador de projetor cinematográfico e servidor municipal desde 2024”, informou o município.

A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem neste momento de luto.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de André Luiz Bryk Filho. As causas e circunstâncias da morte permanecem sob apuração.

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