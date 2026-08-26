Jovem é encontrado morto em cachoeira da região

Redação - Folha Extra
JAGUARIAÍVA - Um jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (26). O corpo da vítima foi localizado na cachoeira do Butiá, na zona rural do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe do portal aRede, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após o corpo de uma pessoa ser localizada na região da cachoeira do Butiá, na zona rural do município.
Após a confirmação de se tratar de um achado de cadáver, a situação também mobilizou equipes da Polícia Civil e Militar e demais forças de segurança do município que montaram uma força-tarefa pra realizar o resgate do corpo do rapaz, visto se tratar de uma área de mata com difícil acesso, sendo necessário emprego de rapel para resgatar o corpo.
A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta grossa também foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e recolher o corpo da vítima.
Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima e possíveis causas da morte. Porém, familiares da vítima teriam relatado que o rapaz saiu de casa para ir a um curso na terça-feira (25), mas não retornou. Com isso, realizaram buscas por ele sendo encontrado seu veículo próximo ao acesso a cachoeira, sendo o corpo localizado na sequência.
O caso se ser investigado pela Polícia Civil para apurar como a morte do rapaz aconteceu, se trata-se de um acidente ou possível crime.