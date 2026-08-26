Jovem é encontrado morto em cachoeira da região

Situação foi registrada na manhã desta quarta-feira em Jaguariaíva na cachoeira do Butiá

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com aRede
26/08/2026 às 15h35
Jovem é encontrado morto em cachoeira da região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (26). O corpo da vítima foi localizado na cachoeira do Butiá, na zona rural do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe do portal aRede, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após o corpo de uma pessoa ser localizada na região da cachoeira do Butiá, na zona rural do município.

Após a confirmação de se tratar de um achado de cadáver, a situação também mobilizou equipes da Polícia Civil e Militar e demais forças de segurança do município que montaram uma força-tarefa pra realizar o resgate do corpo do rapaz, visto se tratar de uma área de mata com difícil acesso, sendo necessário emprego de rapel para resgatar o corpo.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta grossa também foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e recolher o corpo da vítima.

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Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima e possíveis causas da morte. Porém, familiares da vítima teriam relatado que o rapaz saiu de casa para ir a um curso na terça-feira (25), mas não retornou. Com isso, realizaram buscas por ele sendo encontrado seu veículo próximo ao acesso a cachoeira, sendo o corpo localizado na sequência.

O caso se ser investigado pela Polícia Civil para apurar como a morte do rapaz aconteceu, se trata-se de um acidente ou possível crime.

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