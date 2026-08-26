Comitê de Jaguariaíva lança campanha com apoio a Sandro Alex e Alexandre Curi

Evento acontece no próximo sábado e tem como articulador de campanha o prefeito Juca Sloboda

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2026 às 14h08 Atualizada em 26/08/2026 às 16h02
Comitê de Jaguariaíva lança campanha com apoio a Sandro Alex e Alexandre Curi
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, recebe neste sábado (29) o lançamento do Comite da campanha em apoio a Sandro Alex, pré-candidato ao Governo do Paraná, Rafael Greca, indicado para a vice-governadoria, e Alexandre Curi, que disputa uma vaga ao Senado nas eleições de 2026. O evento está marcado para as 9h, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, 791, em frente à Rodoviária de Jaguariaíva.

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A mobilização foi organizada com apoio de lideranças políticas locais e teve o convite articulado pelo prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda. O encontro também contará com a participação do deputado federal Pedro Lupion e do deputado estadual Moacyr Fadel.

A agenda ocorre em meio à formação das alianças que começam a definir o cenário eleitoral paranaense para 2026. Sandro Alex aparece como nome do PSD para a disputa pelo Governo do Paraná, enquanto Rafael Greca, do MDB, integra a composição como candidato a vice-governador. Alexandre Curi, do PSD, foi lançado para concorrer ao Senado.

A aproximação entre os nomes que integram o grupo político também tem reflexos em agendas realizadas nos municípios dos Campos Gerais. Em Jaguariaíva, Sandro Alex e Moacyr Fadel já participaram de articulações para a destinação de recursos e execução de projetos de infraestrutura.

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Entre as ações recentes está a aquisição de uma usina de micro pavimento asfáltico móvel para o município, com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão. O equipamento foi viabilizado com recursos destinados pelos deputados Sandro Alex e Moacyr Fadel e passou a integrar a estrutura utilizada pela administração municipal na manutenção das vias.

O prefeito Juca Sloboda também já esteve em agendas com representantes do Governo do Paraná para tratar de investimentos em Jaguariaíva. Entre as demandas apresentadas estão obras de infraestrutura urbana, melhorias na malha viária e investimentos em equipamentos públicos.

A formação da chapa para 2026 vem movimentando o cenário político estadual. Sandro Alex é secretário estadual de Infraestrutura e Logística e tem concentrado sua atuação em projetos rodoviários e de mobilidade. Rafael Greca possui trajetória política marcada pela atuação como prefeito de Curitiba e em cargos no Governo do Paraná. Alexandre Curi, por sua vez, é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e participa das articulações para a disputa ao Senado.

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O lançamento em Jaguariaíva ocorre às 9h deste sábado, com concentração na Avenida Conde Francisco Matarazzo, em frente à Rodoviária, reunindo apoiadores e lideranças políticas da região.

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