Caminhão capota e motorista fica preso as ferragens no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (26) na rodovia BR369 em Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Anuncifacil
26/08/2026 às 13h54
Caminhão capota e motorista fica preso as ferragens no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Anuncifacil

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motorista ficou preso as ferragens após o caminhão que ele dirigia capotar na rodovia BR369. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (26) no trecho da rodovia que passa pela cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal Anucifacil, o acidente aconteceu no período da manhã e envolveu um caminhão carregado com frangos. Conforme as informações apuradas no local, o veículo seguia no sentido Cornélio Procópio a Londrina quando, na altura do km 102 próximo a Ponte do Rio Congonhas, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva, passou por cima do Guardrail e capotou as margens da rodovia.

Como o veículo parou com as rodas para cima, a cabine do caminhão ficou bastante danificada e o motorista preso as ferragens. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho estiveram no local e encontraram a vítima presa entre o banco e o volante do veículo. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente.

Um guincho foi utilizado para içar o veículo capotado e facilitar o trabalho das equipes de resgate. O socorro durou cerca de duas horas e meias quando os socorristas conseguiram remover a vítima das ferragens. O caminhoneiro foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico.

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Parte das aves que eram transportadas no veículo morreram enquanto outras ficaram espalhadas pelo local. Outro veículo foi acionado para realizar o transbordo da carga.

As equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

Foto: Divulgação.
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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