Traficante de crack e cocaína é preso com menores em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi deflagrada pela equipe da Polícia Militar na noite desta terça-feira (26) em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Com o suspeito, foram encontradas porções de crack e cocaína, além de duas adolescentes.

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De acordo com as informações divulgadas pela PM, após receber denúncias sobre um automóvel Fiat Pálio de cor prata que estava sendo utilizado para entregar drogas na região, os policiais realizaram patrulhamento em busca do suspeito. Por volta das 20h00, os policiais avistaram o veículo na região da Vila Operária sendo iniciado o acompanhamento tático.

Na sequência, o veículo parou e entregou um objeto para um pedestre, momento em que os policiais realizaram a abordagem do veículo. O motorista ainda tentou dispensar uma sacola em meio a uma área de mata, mas os policiais acabaram encontrando o objeto que continha 50 gramas de crack e quase 30 gramas de cocaína, além de pinos utilizados para embalar o pó.

No veículo, além do suspeito os policiais ainda constataram a presença de duas adolescentes com idades de 15 e 16 anos.

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Frente aos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos. Já os responsáveis pelas menores de idade e o Conselho Tutelar foram acionados para acompanhar os procedimentos cabíveis ao caso.