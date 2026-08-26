Acidente entre dois carros deixa três crianças feridas no Norte Pioneiro

Colisão frontal aconteceu na PR272 no trecho que liga Siqueira Campos a Tomazina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2026 às 11h06
Acidente entre dois carros deixa três crianças feridas no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação PRE

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (26) deixou três crianças e uma mulher feridas. A colisão envolvendo dois carros aconteceu na rodovia PR272 no trecho que liga os municípios de Siqueira Campos a Tomazina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um VW Santana com placas de Siqueira Campos seguia pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Tomazina quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um VW Gol com placas de Pinhalão que transitava no sentido contrário.

Com o impacto, três crianças de dois, dez e onze anos ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico. Além dos menores, uma mulher de 39 anos também teve ferimentos e foi encaminhada para avaliação médica.

No local, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual ainda constatou que o motorista do Gol não tem Carteira Nacional de Habilitação.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, a PRE adotou as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
COMBATE AO TRÁFICO Há 2 dias

Traficante de crack e cocaína é preso com menores em Siqueira Campos

Ação foi deflagrada após policiais receberem denúncias que um automóvel estava sendo utilizado para entregar drogas na região

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 4 dias

Conselheira Tutelar é ameaçada de morte e dois são presos em Siqueira Campos

Situação aconteceu após usuário de drogas ameaçar a servidora e contar quem vendeu crack para ele

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia prende dupla que furtou eletrodomésticos e carnes em escola de Siqueira Campos

Crime aconteceu na madrugada da terça-feira e objetos foram encontrados na casa de um dos suspeitos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Polícia prende dois condenados por tráfico em Siqueira Campos

Mandados com penas superiores a nove anos para cada foram cumpridos nesta segunda-feira

 Após ser encontrado, ele foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e medicação. Foto: Divulgação
ENCONTRADO Há 2 semanas

Família encontra homem que desapareceu após deixar mensagem preocupante em Siqueira Campos

Bruno César da Silva, de 32 anos, foi localizado no início da tarde desta quarta-feira (12) e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados