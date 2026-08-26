Acidente entre dois carros deixa três crianças feridas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (26) deixou três crianças e uma mulher feridas. A colisão envolvendo dois carros aconteceu na rodovia PR272 no trecho que liga os municípios de Siqueira Campos a Tomazina, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um VW Santana com placas de Siqueira Campos seguia pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Tomazina quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um VW Gol com placas de Pinhalão que transitava no sentido contrário.

Com o impacto, três crianças de dois, dez e onze anos ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico. Além dos menores, uma mulher de 39 anos também teve ferimentos e foi encaminhada para avaliação médica.

No local, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual ainda constatou que o motorista do Gol não tem Carteira Nacional de Habilitação.

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Frente aos fatos, a PRE adotou as providências cabíveis ao caso.