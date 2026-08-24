Mulher é agredida pelo ex no meio da rua no Norte Pioneiro

Vítima de 40 entrou em discussão com o ex-companheiro antes das agressões; caso aconteceu em Cornélio Procópio e o homem acabou preso

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/08/2026 às 13h27
Mulher é agredida pelo ex no meio da rua no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo seu ex-companheiro no meio da rua em Cornélio Procópio na madrugada deste domingo (23). As agressões, segundo a vítima, aconteceram após uma discussão entre ela e o homem.

Continua após a publicidade

Conforme as informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 00h21, na rua Colombo. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada para atender a um caso de agressão em via pública.

No local, a mulher relatou aos policiais que estava chegando em casa acompanhada do filho, de dois anos e 11 meses, quando foi abordada pelo ex-companheiro, de 43 anos. Segundo ela, ele teria dito que queria apenas conversar.

Contudo, durante a conversa, os dois começaram uma discussão, e entraram em vias de fato. A mulher informou à equipe policial que não apresentava lesões.

Continua após a publicidade

Com as informações coletadas, os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades, e encontrou o suspeito próximo ao Tiro de Guerra. Em primeiro momento, a equipe deu voz de abordagem a ele, que não acatou e forçou os policias a utilizarem força moderada para contê-lo.

Em revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito, mas notaram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Frente aos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Onça-parda resgatada em cidade da região é devolvida à natureza após tratamento

Animal foi resgatado em Cornélio Procópio e passou por reabilitação na Unifil de Londrina antes de ser solta em uma reserva protegida

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 2 dias

Filha é presa após ameaçar cortar a língua da própria mãe que é idosa

Situação foi registrada no município de Cornélio Procópio e vítima de 73 anos ficou ferida após ser jogada ao chão

 Foto: Reprodução/Anuncifacil
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Caminhão capota e motorista fica preso as ferragens no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (26) na rodovia BR369 em Cornélio Procópio

 Foto: Reprodução/Internet
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 2 semanas

Acidente no Mato Grosso mata caminhoneiro do Norte Pioneiro

Motorista de 35 anos era morador do município de Cornélio Procópio e morreu no local do acidente

 Foto Reprodução - Tarobá Londrina
MOMENTOS DE AFLIÇÃO Há 2 semanas

Após 13 horas de tensão, BOPE invade apartamento e rende ex-pastor no Norte Pioneiro

Policiais arrombaram a entrada do apartamento no 19º andar e encontraram o homem deitado na cama, com armas ao seu redor; ocorrência mobilizou forças de segurança durante todo o sábado em Cornélio Procópio

Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 13 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados