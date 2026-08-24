Mulher é agredida pelo ex no meio da rua no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo seu ex-companheiro no meio da rua em Cornélio Procópio na madrugada deste domingo (23). As agressões, segundo a vítima, aconteceram após uma discussão entre ela e o homem.

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Conforme as informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 00h21, na rua Colombo. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada para atender a um caso de agressão em via pública.

No local, a mulher relatou aos policiais que estava chegando em casa acompanhada do filho, de dois anos e 11 meses, quando foi abordada pelo ex-companheiro, de 43 anos. Segundo ela, ele teria dito que queria apenas conversar.

Contudo, durante a conversa, os dois começaram uma discussão, e entraram em vias de fato. A mulher informou à equipe policial que não apresentava lesões.

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Com as informações coletadas, os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades, e encontrou o suspeito próximo ao Tiro de Guerra. Em primeiro momento, a equipe deu voz de abordagem a ele, que não acatou e forçou os policias a utilizarem força moderada para contê-lo.

Em revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito, mas notaram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Frente aos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.