Conselheira Tutelar é ameaçada de morte e dois são presos em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso pelo crime de ameaça e outro por tráfico de drogas após uma conselheira tutelar ser ameaçada de morte. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (21) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os agentes foram informados que uma conselheira tutelar havia sido ameaçada por um homem armado com uma faca no momento em que a servidora realizava seu trabalho.

Diante da situação, a equipe policial realizou diligências em busca do suspeito que foi localizado próximo a casa da conselheira tutelar. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o indivíduo uma faca e pedras de crack. O suspeito ainda relatou a equipe policial onde havia comprado o entorpecente.

Com as informações, a equipe policial foi até a casa do indivíduo apontado como traficante onde, durante revista no local, foram encontradas várias pedras de crack, balanças de precisão, máquinas de cartão, dinheiro entre outros objetos utilizados no tráfico de drogas.

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Frente aos fatos, os dois suspeitos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.