Conselheira Tutelar é ameaçada de morte e dois são presos em Siqueira Campos

Situação aconteceu após usuário de drogas ameaçar a servidora e contar quem vendeu crack para ele

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/08/2026 às 11h07
Conselheira Tutelar é ameaçada de morte e dois são presos em Siqueira Campos
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso pelo crime de ameaça e outro por tráfico de drogas após uma conselheira tutelar ser ameaçada de morte. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (21) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os agentes foram informados que uma conselheira tutelar havia sido ameaçada por um homem armado com uma faca no momento em que a servidora realizava seu trabalho.

Diante da situação, a equipe policial realizou diligências em busca do suspeito que foi localizado próximo a casa da conselheira tutelar. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o indivíduo uma faca e pedras de crack. O suspeito ainda relatou a equipe policial onde havia comprado o entorpecente.

Com as informações, a equipe policial foi até a casa do indivíduo apontado como traficante onde, durante revista no local, foram encontradas várias pedras de crack, balanças de precisão, máquinas de cartão, dinheiro entre outros objetos utilizados no tráfico de drogas.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, os dois suspeitos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
COMBATE AO TRÁFICO Há 2 dias

Traficante de crack e cocaína é preso com menores em Siqueira Campos

Ação foi deflagrada após policiais receberem denúncias que um automóvel estava sendo utilizado para entregar drogas na região

 Foto: Divulgação PRE
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 dias

Acidente entre dois carros deixa três crianças feridas no Norte Pioneiro

Colisão frontal aconteceu na PR272 no trecho que liga Siqueira Campos a Tomazina

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia prende dupla que furtou eletrodomésticos e carnes em escola de Siqueira Campos

Crime aconteceu na madrugada da terça-feira e objetos foram encontrados na casa de um dos suspeitos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Polícia prende dois condenados por tráfico em Siqueira Campos

Mandados com penas superiores a nove anos para cada foram cumpridos nesta segunda-feira

 Após ser encontrado, ele foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e medicação. Foto: Divulgação
ENCONTRADO Há 2 semanas

Família encontra homem que desapareceu após deixar mensagem preocupante em Siqueira Campos

Bruno César da Silva, de 32 anos, foi localizado no início da tarde desta quarta-feira (12) e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados